Donne e giovani in agricoltura: finanziamento Bei da 3 mld euro

La presidente del Gruppo Banca europea per gli investimenti (Bei) Nadia Calviño ha annunciato un pacchetto di finanziamenti da 3 miliardi di euro per l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca in tutta Europa, insieme a misure per rafforzare l'assicurazione agricola. I prestiti del Gruppo Bei saranno abbinati ad altri istituti finanziari partecipanti, sbloccando circa 8,4 miliardi di euro di investimenti a lungo termine per il settore della bioeconomia.

Il sostegno segna la più grande iniziativa di finanziamento sostenuta dalla Bei per l'agricoltura europea e sarà rivolta alle piccole e medie imprese (Pmi) e alle società a media capitalizzazione. Sarà distribuito nei prossimi tre anni, con i primi prestiti che dovrebbero essere firmati nella prima metà del 2025.

Una quota dei prestiti sarà destinata ai giovani o ai nuovi agricoltori perché in genere hanno più difficoltà a ottenere finanziamenti bancari tradizionali. Il sostegno sarà inoltre mirato alle donne agricoltrici per superare uno squilibrio di genere in agricoltura, nonché agli investimenti verdi per aiutare gli agricoltori a rendere la transizione verde un successo, a sostegno degli obiettivi di sostenibilità dell'Unione europea.

"Accolgo con favore il forte impegno della Bei a favore della comunità agricola dell'UE, in particolare per i giovani agricoltori e le donne agricoltrici", ha affermato il commissario europeo per l'agricoltura e l'alimentazione Christophe Hansen. "Colmare il divario di finanziamento nel settore è fondamentale e con il supporto del Gruppo Bei stiamo dando all'agricoltura gli strumenti per prosperare e crescere. Collaboreremo a stretto contatto con la Bei per garantire che questa opportunità di finanziamento venga sfruttata sul campo e produca risultati. Insieme, stiamo garantendo un futuro sostenibile per il settore".

"L'agricoltura è una parte vibrante della vita europea e una parte produttiva della nostra economia. Il finanziamento del Gruppo Bei annunciato oggi contribuirà a sostenere una nuova generazione di agricoltori, tra cui più donne nel settore", ha detto da parte sua il presidente del Gruppo Bei Nadia Calviño alla conferenza EU Agri-Food Days a Bruxelles. "I nostri investimenti fanno parte di un approccio olistico, lavorando con la Commissione europea, per supportare l'innovazione e contribuire a costruire la sostenibilità e la resilienza delle piccole imprese coinvolte in ogni parte dei più ampi settori della bioeconomia e dell'agricoltura".

Il nuovo finanziamento mira a stimolare gli investimenti in una serie di attività, tra cui la salute del suolo, gli strumenti digitali, la gestione delle risorse idriche e la resilienza climatica. È inoltre destinato a rafforzare la formazione in pratiche agricole sostenibili e l'acquisto di terreni da parte di giovani o nuovi agricoltori, contribuendo ad aumentare la quota del 12% di agricoltori europei di età inferiore ai 40 anni e la quota del 31,6% di donne.