Nestlé premia 20 studenti nigeriani: per 5 di loro tirocinio in Svizzera

Per il tredicesimo anno consecutivo, Nestlé ha premiato venti giovani nigeriani che hanno completato il loro programma di formazione tecnica ad Agbara con le certificazioni City & Guilds altamente riconosciute. Inoltre, ai primi cinque studenti è stata data l'opportunità di concludere la loro formazione con un apprendistato di otto settimane presso due dei siti tecnici Nestlé in Svizzera (Orbe e Broc). Dotati delle competenze appena acquisite, i laureati sono pronti a intraprendere la loro carriera ingegneristica con Nestlé in Nigeria.

Il programma di formazione tecnica Nestlé ad Agbara, in Nigeria, fa parte dell'iniziativa globale Needs YOUth di Nestlé e di una collaborazione con la Segreteria di Stato svizzera per le migrazioni (Sem). Il suo obiettivo è migliorare l'occupabilità dei giovani nigeriani fornendo loro competenze essenziali in ingegneria meccanica, elettrica e dell'automazione.

"L'Africa ha la più grande popolazione di giovani a livello mondiale, con il 70% dell'Africa subsahariana di età inferiore ai 30 anni", ha commentato Remy Ejel, vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Nestlé per la zona Asia, Oceania e Africa. "È fondamentale aiutare queste giovani generazioni a raggiungere il loro pieno potenziale e sostenere la crescita economica offrendo opportunità di sviluppo delle competenze e occupazione. La Nigeria è un paese importante per Nestlé. Siamo lì da oltre 60 anni e siamo orgogliosi del nostro contributo al suo sviluppo. Questa partnership non solo aiuta a soddisfare la domanda di manodopera qualificata in Nigeria, ma supporta anche l'economia locale e si allinea con gli obiettivi più ampi di Nestlé di migliorare l'occupabilità dei giovani".

Fin dal suo inizio nel 2011, il programma ha ricevuto una risposta travolgente, con una media di 10mila domande all'anno. Ogni anno, fino a 20 apprendisti vengono selezionati attraverso un rigoroso processo di valutazione per garantire una formazione di qualità e un'attenzione personalizzata. Il programma include 18 mesi di formazione teorica e pratica intensiva presso un centro di apprendimento dedicato nello stabilimento Agbara di Nestlé.

Dolapo Adedoyin Okunola, 25 anni, è un laureato del programma che aspira a diventare Technical Manager. Il momento clou della sua esperienza è stata la partecipazione a progetti di impatto volti a migliorare l'efficienza energetica e le convalide delle macchine, collaborando con un team eterogeneo e talentuoso. Ha anche apprezzato l'opportunità di imparare il francese di base ed esplorare i pittoreschi paesaggi svizzeri. "Il Nestlé Technical Training Program ha migliorato significativamente le mie capacità e ampliato non solo le mie competenze e conoscenze accademiche, ma anche le mie esperienze di culture e lingue diverse", ha spiegato Dolapo. "La formazione completa che ho ricevuto in Nigeria, unita al mio tirocinio in Svizzera, mi ha fornito un vantaggio competitivo nel mondo aziendale. Sono certa che questo programma abbia gettato solide basi per la mia carriera".

Il programma non solo migliora le competenze tecniche dei giovani nigeriani di talento, ma promuove anche la comprensione culturale e la condivisione delle conoscenze tra Svizzera e Nigeria.

Da parte sua, Osuobeni Rawlings Krobari, Chargé D’Affaires della Nigeria per la Svizzera e il Liechtenstein ha aggiunto: "Sono lieto di vedere il successo del programma nel migliorare l'occupabilità dei giovani in Nigeria. Una forza lavoro qualificata è fondamentale per la nostra crescita a lungo termine. Esprimo le mie più sentite congratulazioni ai laureati per i loro risultati. Li incoraggio a considerare le loro nuove competenze non solo come una base per la loro carriera, ma anche come un'opportunità per essere ambasciatori della loro generazione, condividendo conoscenze e best practice con i loro coetanei".

Ad oggi, il programma ha beneficiato circa 230 laureati tirocinanti, con il 98% che ha ottenuto un impiego presso Nestlé Nigeria. Nestlé e Sem investono congiuntamente nel programma, riflettendo il loro impegno a fornire maggiori opportunità economiche ai giovani.

"Questo programma è stato lanciato lo stesso anno della partnership migratoria tra Svizzera e Nigeria, che, tra le altre cose, mira a creare maggiori opportunità economiche a livello locale", ha affermato Valérie Gass, Policy Advisor, State Secretariat for Migration Sem. "Il programma è un ottimo esempio di una partnership pubblico-privata svizzera di successo che affronta efficacemente le sfide e crea opportunità significative. Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa e rimaniamo impegnati a sostenere i giovani in Nigeria".

Questo programma è solo un esempio di come Nestlé stia aiutando i giovani a diventare più occupabili in Asia, Oceania e Africa. Traendo ispirazione dal sistema di istruzione duale svizzero per combinare formazione teorica e pratica, Nestlé mira a creare un impatto positivo nei paesi in cui opera sfruttando l'esperienza globale insieme alle intuizioni locali.

Il programma globale Nestlé Needs YOUth è stato lanciato nel 2013 e mira ad aiutare 10 milioni di giovani in tutto il mondo ad accedere a opportunità economiche entro il 2030. Come parte di questa ambizione, mira a raggiungere oltre 5 milioni di giovani in Asia, Oceania e Africa.