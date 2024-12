Ddl lavoro. Fipe: "Bene chiarimento su lavoro stagionale"

Il Senato ha da poco approvato in via definitiva il Ddl Lavoro, un provvedimento corposo che dopo un lungo iter parlamentare dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore. Si tratta di un provvedimento che contiene un insieme di interventi, tra i quali si evidenziano: norme in materia di assenze ingiustificate, interpretazione sul lavoro stagionale, misure in materia di apprendistato e valorizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

Il presidente di Fipe-Confcommercio Lino Enrico Stoppani esprime la propria soddisfazione per la conclusione dell’iter parlamentare: “Accogliamo con favore le novità introdotte dal Ddl Lavoro e in particolare apprezziamo il chiarimento in materia di lavoro stagionale che abbiamo sostenuto e condiviso".

"Tale interpretazione", prosegue Stoppani, "è quanto mai provvidenziale per superare ogni possibile rischio di contenzioso e di messa in discussione di un sistema di contrattazione collettiva che storicamente riconosce il lavoro stagionale come una delle fattispecie tipiche del lavoro nei pubblici esercizi".

"È necessario ribadire la validità di un sistema consolidato di relazioni sindacali come quello presente nei pubblici esercizi che vede la Fipe come firmataria del terzo Ccnl più applicato in Italia, tra l’altro rinnovato da poco e, quindi, risultato di un modello di relazioni sindacali che deve essere preservato e rafforzato”, conclude il presidente di Fipe-Confcommercio.