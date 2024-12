Sigep Asia & Restaurant Asia: partnership triennale con Aca

Sigep Asia & Restaurant Asia ha annunciato un'esclusiva partnership triennale con l'Airline Catering Association (Aca), organizzazione che rappresenta il 64% del mercato mondiale della ristorazione aerea e che si occupa di servire 4,7 milioni di pasti al giorno. Questa collaborazione strategica mira a rafforzare entrambe le organizzazioni, promuovendo al contempo l'innovazione e la crescita nel settore della ristorazione aerea ad alto volume. La partnership offrirà ai membri dell'Aca l'opportunità di esplorare e ampliare la varietà del menu, introducendo nuovi sapori, ingredienti e soluzioni di ristorazione che soddisfano le esigenze in continua evoluzione dei viaggi aerei globali. Allo stesso tempo, gli espositori di Sigep Asia & Restaurant Asia trarranno vantaggio da un accesso senza pari a un settore che prospera grazie a efficienza, scalabilità e qualità.

"Questa partnership rappresenta un significativo passo avanti per Sigep Asia & Restaurant Asia", ha affermato Ilaria Cicero, amministratore delegato di Ieg Asia. "Allineandoci ad Aca, non solo apriamo le porte ai nostri espositori per mostrare ingredienti, prodotti e attrezzature su misura per questo settore ad alto fatturato, ma aiutiamo anche i membri Aca a scoprire soluzioni innovative per migliorare le loro attività e i loro menu".

I principali vantaggi della partnership includono:

- Opportunità commerciali per gli espositori. Gli espositori di Sigep Asia e Restaurant Asia avranno accesso diretto ai membri Aca, per evidenziare prodotti e soluzioni progettati per attività di catering su larga scala.

- Innovazioni nel catering aereo. I membri Aca avranno la possibilità di esplorare nuovi ingredienti e attrezzature per diversificare e migliorare la loro offerta.

- Approfondimenti e collaborazione del settore. La partnership faciliterà connessioni significative tra professionisti del settore, promuovendo l'innovazione e guidando la crescita nel settore del catering aereo.

"La Restaurant Association of Singapore (Ras) è lieta di dare il benvenuto all'Airline Catering Association (Aca) a Restaurant Asia e Sigep Asia 2025. Siamo certi che i membri dell'Aca troveranno un buon valore nell'esplorare gli ingredienti, le attrezzature e le soluzioni innovative presentate dai nostri espositori alla fiera inaugurale Restaurant Asia. Una delle tante potenziali opportunità di partnership è quella con gli chef e gli operatori F&B di Singapore per portare i loro prodotti a bordo delle compagnie aeree internazionali, aggiungendo sapori unici di Singapore e asiatici ai pasti in volo. Riteniamo che avere l'Aca a bordo rappresenti un'opportunità unica per rafforzare il legame tra il settore della ristorazione aerea e la vivace comunità F&B di Singapore, promuovendo l'innovazione e guidando la crescita che avvantaggia l'intero settore", ha affermato Benjamin Boh, presidente della Restaurant Association of Singapore.

"Questa partnership promette di apportare grandi benefici ai nostri membri, mettendoli in contatto con l'avanguardia dell'innovazione nei settori della ristorazione e dell'ospitalità. Questa collaborazione non solo arricchisce la nostra comprensione delle tendenze in evoluzione del settore, ma evidenzia anche il nostro impegno nell'adattare e rispondere alle esigenze dinamiche dei viaggiatori di oggi e di domani. Insieme, stiamo stabilendo nuovi standard e plasmando il futuro della ristorazione aerea promuovendo un ponte tra i principali attori del settore in tutti i continenti", ha dichiarato da parte sua Fabio Gamba, amministratore delegato dell'Airline Catering Association (Aca).

La collaborazione sottolinea l'impegno di Sigep Asia e Restaurant Asia nel creare ponti tra i settori e creare piattaforme per l'innovazione e la crescita. Mentre gli eventi combinati continuano a costruire la propria reputazione nel Sud-Est asiatico, questa partnership con Aca consolida la sua posizione di hub per collaborazioni ad alto impatto che plasmano il futuro della ristorazione.