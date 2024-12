Cbre, Paola Macchi è Head of Retail high street Italia

Cbre, leader globale nella consulenza e nei servizi immobiliari, annuncia l’ingresso di Paola Macchi in qualità di head of Retail High Street per l’Italia. Nel suo nuovo ruolo Macchi entra a far parte del team Advisory & Transaction Services Italy, guidato da Fabio Mantegazza, occupandosi della consulenza nella commercializzazione e locazione di spazi Retail, sia per i proprietari di immobili che per i brand, quest’ultimi supportandoli nella crescita e nella ottimizzazione della loro rete di vendita al dettaglio. Sotto la sua supervisione operano i team Retail Food & Beverage, Retail High Street Landlord e team Retail Occupiers.

Macchi vanta un'ampia esperienza nel settore immobiliare Retail, tra cui proprietà high street e outlet, prevalentemente per brand di lusso: prima di entrare in Cbre, ha ricoperto il ruolo di Real Estate Director Europe per Valentino S.p.a. e, in precedenza, la stessa responsabilità per Dolce & Gabbana S.r.l.. I suoi precedenti incarichi hanno riguardato soprattutto progetti di espansione sia in Europa che al di fuori, la valutazione e gestione di proprietà, negozi, outlet e centri commerciali, nonché l’intermediazione tra i proprietari degli immobili e i tenant.

“Siamo felici di accogliere Paola Macchi nel nostro team -dichiara Mirko Baldini, ceo Italy di Cbre-. La sua grande esperienza e la profonda conoscenza delle dinamiche del mercato immobiliare retail rappresentano un grande valore aggiunto. Questa nomina rappresenta una decisione strategica per consolidare il posizionamento di Cbre nel settore Retail High Street, promuovendo la sua espansione e aumentando la competitività per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti”.