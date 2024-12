Influenza aviaria: California dichiara stato d'emergenza

Mentre dall'Europa arrivano notizie tutto sommato rassicuranti sull'influenza aviaria (leggi notizia EFA News), non altrettanto si può dire per gli Usa. In Louisiana è stato annunciato un ricovero in ospedale per il primo caso grave di aviaria riscontrato su un essere umano. Lo sfortunato paziente avrebbe contratto il virus a contatto con i suoi animali da cortile. Si tratta del primo caso grave ma non l'unico, essendo stati già 61 gli episodi di contagio tra gli esseri umani negli Usa dall'aprile 2024.

Secondo i Centri americani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), la particolarità di quanto avvenuto in Louisiana, sta nel fatto che "oltre alle aziende avicole e lattiero-casearie commerciali colpite, anche gli uccelli selvatici e gli allevamenti da cortile possono essere una fonte di esposizione". Inoltre, "non è stata rilevata alcuna trasmissione dell'influenza aviaria H5 da persona a persona. Questo caso", viene sottolineato, "non modifica la valutazione generale dei Cdc sul rischio immediato per la salute pubblica dell'influenza aviaria H5N1, che rimane basso".

Non è stato quindi ancora riscontrato il salto di specie dagli animali agli esseri umani, di modo che il virus, modificandosi geneticamente e agganciandosi alle cellule umane, renda possibile il contagio da uomo a uomo.

Non vanno meglio le cose in California, dove il governatore Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza per l'influenza aviaria tra i bovini da latte. In questo Stato, la prima identificazione di una mandria infetta era avvenuta a fine agosto. Da allora il dipartimento dell’agricoltura californiano ha rilevato il virus in 645 in aziende lattiero-casearie, circa la metà delle quali solo negli ultimi 30 giorni.

“Questa proclamazione è un’azione mirata per garantire che le agenzie governative abbiano le risorse e la flessibilità di cui hanno bisogno per rispondere rapidamente a questa epidemia”, ha dichiarato Newsom. “Sebbene il rischio per la popolazione rimanga basso, continueremo ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire la diffusione di questo virus”.