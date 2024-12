Sementi ortive e aromatiche: 38mila ettari coltivati nel 2023

Primato del ravanello, in calo la senape. Cicoria e radicchio mostrano la miglior performance di crescita (+49%) su base annuale.

Sono stati 38mila gli ettari in Italia destinati alla moltiplicazione di sementi ortive e aromatiche nel 2023. Lo rivela un’indagine di Assosementi, l’associazione che rappresenta le aziende sementiere italiane, che evidenzia una sostanziale stabilità rispetto al 2022 confermando il ruolo di leadership a livello europeo del settore.

Tra le ortive, la migliore performance di crescita nel 2023 la fanno registrare cicoria e radicchio, cresciuti del 49%. In calo invece la senape, a causa della netta riduzione della richiesta da parte dei mercati asiatici. Al primo posto tra le specie ortive più moltiplicate resta in ogni caso il ravanello. Per quanto riguarda invece le specie aromatiche, si conferma il coriandolo e risultano in crescita rucola e basilico.

Si consolidano infine le gerarchie nella distribuzione territoriale, con l’Emilia-Romagna che resta la regione leader con 12.250 ettari. Alle sue spalle la Puglia (10.300 ettari), le Marche (5.700 ettari) e il Molise (4.500 ettari).

“Il settore sementiero orticolo si conferma un fiore all’occhiello dell’agricoltura italiana”, dichiara Roberto Morelato, presidente della Sezione Orto di Assosementi. “Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti, che confermano le nostre attese e testimoniano il valore del comparto. Il risultato ottenuto è frutto della professionalità, dell’esperienza e della spinta innovativa delle nostre aziende, capaci da sempre di garantire elevati standard di qualità alle produzioni e, in tal modo, di attrarre i principali player dello scenario mondiale”.

“La conferma di questo risultato assume ancora maggior rilevanza se teniamo conto delle criticità con le quali il comparto sementiero orticolo italiano si deve confrontare quotidianamente”, ha aggiunto Morelato. “Produrre sementi di qualità elevata come il mercato richiede, in un contesto di cambiamenti climatici, diventa sempre più difficile. Gestire le problematiche fitosanitarie delle colture da seme in concomitanza di una progressiva riduzione del numero di principi attivi autorizzati rappresenta un fattore produttivo critico, spesso pesantemente condizionante. Inoltre, in diversi casi, come quelli che coinvolgono le produzioni sementiere di specie di piante allogame, risulta indispensabile la corretta gestione del territorio per garantire l’isolamento spaziale delle coltivazioni di queste specie: non è un caso che le regioni in cui questo aspetto è regolamentato da leggi regionali e accordi volontari le colture sementiere siano maggiormente diffuse, con soddisfazione anche delle aziende agricole, per le quali la produzione di sementi offre una interessante alternativa produttiva. L’estensione di tali norme a livello nazionale potrebbe dare un sostanziale impulso alla diffusione dell’attività di moltiplicazione sementiera anche in altre regioni, offrendo un’interessante opportunità di reddito per le aziende agricole”.

Classifica delle prime 10 specie orticole per superfici coltivate in ettari:

Rafano/Ravanello 2592

Cicoria/Radicchio 1889

Cipolla 1260

Cavoli 1257

Pisello 1028

Bietole 900

Carota 730

Cima di rapa 507

Bunching onion 482

Cetriolo 376