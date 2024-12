Cbre advisor per nuovo student housing di Novate Milanese

Cbre, leader globale nella consulenza e nei servizi immobiliari, ha agito in qualità di advisor di Cbre Investment Management nell’attività di due diligence commerciale relativa all’acquisizione di un campus di alloggi per studenti a Milano. Il campus, sviluppato e costruito da Techbau, uno dei principali sviluppatori nel mercato italiano, è il secondo più grande in Italia e offre 928 stanze e 1.075 posti letto. L'asset è a Novate Milanese, nei pressi del quartiere Bovisa, un'area in rapida evoluzione che fa parte del piano di rigenerazione 2030 per Milano, e MIND, il Milano Innovation District, un progetto di riqualificazione urbana multifunzionale.

Il progetto è stato inaugurato in due fasi, a marzo e a settembre 2024 sotto la gestione di CampusX, uno tra i principali operatori nel settore dell’housing universitario e dell’ospitalità nel mercato italiano, che attualmente gestisce 10 edifici in tutto il paese. Oltre ad ampi giardini interni, il campus presenta diverse strutture disponibili agli studenti di alta qualità, tra cui una palestra, una piscina, un ristorante, campi sportivi, una caffetteria, una sala giochi e mira a raggiungere la certificazione BREEAM Excellent. La posizione garantisce inoltre un collegamento diretto con il Politecnico di Milano in soli quattro minuti e con il centro di Milano in 15 minuti dalla più vicina stazione ferroviaria, posta a soli 500 metri dall’immobile.

"Cbre si afferma come un partner affidabile per gli investitori istituzionali, orientandoli verso scelte informate e profittevoli -afferma Silvia Gandellini, head of Capital markets di Cbre Italy-. In Italia il settore dello student housing presenta un notevole potenziale di crescita, grazie al significativo squilibrio tra domanda e offerta di alloggi per studenti”.

“Nel nostro Paese, il comparto delle residenze universitarie sta attraversando un periodo di grande interesse -aggiunge Marco Di Terlizzi, Student housing director di Cbre Italy-. Questo progetto è di grande significato sia per la posizione strategica dell’immobile, che garantirà un alloggio a centinaia di studenti alle porte di Milano, sia perché offrirà alloggi di qualità a canoni ampiamente sostenibili”.