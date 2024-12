Borsa. Approvato credito d'imposta per la quotazione delle pmi

La norma approvata nella finanziaria. In Lombardia ulteriore bonus approvato dalla regione.

La Legge di Bilancio 2025 ha approvato il credito d’imposta sul 50% dei costi di consulenza sostenuti per la quotazione in borsa delle pmi fino al 31 dicembre 2027, disponendo uno stanziamento di complessivi 12 milioni di euro (6 milioni di euro per il 2025 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027). Rimane confermato in 500.000 euro l’importo massimo del “Bonus IPO” per singola pm.

I soggetti destinatari dell’incentivo sono le pmi italiane secondo la definizione dell’Unione Europea che prevede il rispetto dei seguenti parametri: ULA comprese tra 10 e 250; fatturato annuo tra 2 e 50 milioni di Euro o totale annuo di bilancio tra 2 e 43 milioni di Euro (nel calcolo dei parametri occorre valutare eventuali rapporti di controllo o collegamento societario). Relativamente ai mercati di quotazione target, la norma si riferisce sia ai mercati regolamentati che non regolamentati, come Euronext Growth Milan.

Anna Lambiase, ceo di Irtop Consulting e Direttore Scientifico dell’Osservatorio ECM: “La scelta del Governo Meloni di prorogare l’incentivo per il triennio 2025-2027 è un segno di grande vision per lo sviluppo del mercato dei capitali, che rappresenta una sfida cruciale per il futuro dell’economia italiana e per la competitività delle nostre imprese in Italia e all’estero. Dalla sua introduzione nel 2018 ad oggi, il “Bonus IPO” ha rappresentato la forma di incentivo a favore dell’impresa più adatta al modello di mercato azionario per le sue caratteristiche di immediata comprensione e facilità di implementazione".

Secondo i dati dell’Osservatorio ECM Euronext Growth Milan di Irtop Consulting, nel periodo di applicazione 2018-2023 l’incentivo ha favorito in maniera significativa le quotazioni in Borsa, con 149 IPO e un utilizzo complessivo della misura da parte delle pmi di circa 59 milioni di euro. Anche nel 2024 il mercato EGM ha proseguito il suo sviluppo, con 21 IPO per una raccolta di 171,2 milioni di euro. EGM chiude il 2024 con 210 società quotate per una capitalizzazione di 8,2 miliardi di euro. Sulla base dei bilanci 2023, le 210 società quotate generano un giro d’affari complessivo pari a 10,0 miliardi di euro (+5% rispetto al 2022, pari a 9,5 miliardi di euro) e occupano complessivamente 32.997 dipendenti (+12% rispetto ai 29.395 dipendenti del 2022).

L’importanza dell’accesso al mercato dei capitali come fonte di finanza alternativa per favorire la crescita delle PMI è stata riconosciuta anche dalla Regione Lombardia, che ha affiancato al Bonus IPO, misura MIMIT, l’incentivo regionale “Quota Lombardia”, un'opportunità per capitalizzare le aziende lombarde e rafforzare la solidità del sistema produttivo ed economico regionale. La Lombardia, con 80 società, rappresenta una parte importante dell’intero mercato EGM con 685 milioni di euro raccolti in IPO, oltre 9.000 dipendenti in crescita del +8% rispetto al 2022 e un giro di affari di 2,6 miliardi euro in crescita del +4%. Ci auguriamo che anche altre Regioni possano seguire l’esempio virtuoso della Lombardia, come ad esempio Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Campania che rappresentano insieme oltre il 70% di tutte le società quotate su EGM.

Al fine di consentire il cumulo con il «Bonus IPO», il contributo regionale sui costi di consulenza per la fase di quotazione è riconosciuto nel limite di 300.000 euro e sempre nel rispetto del 50% delle spese sostenute. La misura prevede un budget complessivo di 25 milioni di euro, distribuito nel prossimo triennio attraverso l’allocazione di 12,0 milioni di euro per il 2025, 9,6 milioni di euro per il 2026 e 3,4 milioni di euro per il 2027.

Euronext Growth Milan chiude il 2024 con 210 società quotate per una capitalizzazione di 8,2 miliardi di euro. Il 2024 ha registrato 21 IPO su Euronext Growth Milan per una raccolta (comprensiva di greenshoe ove esercitata), di 171,2 milioni di euro. In particolare, sono approdate sul listino dedicato alla crescita delle PMI: Adventure, Bertolotti, Cogefeed, Distribuzione Elettrica Adriatica, EdgeLab, Egomnia, Espe, Finance for food, GT Talent Group, I.CO.P, Kruso Capital, Litix, Mare Engineering Group, Misitano & Stracuzzi, Next Geosolutions Europe, Novamarine, Palingeo, Predict, Smart Capital, Soges Group, Vivenda Group.

Si ricorda che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato le Istruzioni Operative per presentare le istanze relative al riconoscimento del “Bonus IPO” per le quotazioni avvenute nel 2024. È possibile presentare le istanze sino al 31 marzo 2025.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del MIMIT al seguente link:

https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/credito-d-imposta-per-le-spese-di-consulenza-relative-alla-quotazione-delle-pmi