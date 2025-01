Ieg, Valentina Ridolfi lascia il cda

Ieg, Italian exhibition group, società leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata su Euronext Milan, comunica che il consigliere di amministrazione Valentina Ridolfi ha presentato le sue dimissioni irrevocabili dalla carica e "ha rinunciato altresì a tutti gli eventuali incarichi e poteri e a qualunque altro titolo conferitigli dalla società". Ridolfi, spiega il comunicato ufficiale, ha assunto questa decisione a seguito della sua nomina ad assessore della giunta comunale di Rimini, ritenendo che "l’impegno richiesto dalla nuova carica non gli consentirebbe di dedicare il tempo e le attenzioni necessarie all’essere amministratore di Italian Exhibition Group Spa". Ridolfi, aggiunge la nota, "è qualificata come amministratore indipendente e ricopre cariche nel comitato remunerazione e nomine, il quale svolge anche la funzione di comitato sostenibilità, e nel comitato Controllo e rischi che svolge anche la funzione di comitato per le Operazioni con parti correlate. Per quanto noto alla società, alla data delle dimissioni, Ridolfi non detiene azioni di Ieg".

Il presidente del consiglio di amministrazione, Maurizio Renzo Ermeti, ha così commentato: “a nome dell’intero consiglio di amministrazione esprimo le più sentite congratulazioni a Valentina Ridolfi per l’importante incarico che le è stato conferito a servizio della collettività riminese e la ringrazio per la professionalità, la competenza e la passione con cui ha contribuito al successo di Ieg in questi anni”.

Il consiglio di amministrazione della società sarà chiamato "ad assumere, in applicazione delle previsioni di legge e di statuto, le deliberazioni conseguenti alle intervenute dimissioni, e ne darà conseguente comunicazione al mercato".