Mediobanca distribuisce fondo per investire nell'agroalimentare

Mediobanca Premier annuncia l’avvio della distribuzione del fondo Amundi Eltif Agritaly PIR III Lux. Il fondo, gestito da Amundi e distribuito in esclusiva da Mediobanca Premier fino al 13 marzo 2025, consente di cogliere opportunità di investimento nel settore agroalimentare, principalmente italiano. Amundi Eltif Agritaly PIR III Lux, comparto della Sicav PI Solutions, è un Fondo Comune di Investimento alternativo mobiliare chiuso non riservato che risponde alla normativa Ue sugli Eltif e che promuove caratteristiche esg ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR).

Gli Eltif, European long term investment fund, sono fondi europei per gli investimenti a lungo termine: sono stati progettati per aumentare i finanziamenti non bancari a favore delle aziende che investono nell’economia reale dell’Unione Europea.Almeno il 70% deve essere investito in opportunità non quotate che necessitano di capitale a lungo termine, come piccole e medie imprese o progetti infrastrutturali. Nati per soddisfare le necessità di finanziamento delle piccole e medie imprese, alla luce delle novità regolamentari gli Eltif potrebbero progressivamente affermarsi sul mercato e rappresentare uno strumento importante e più accessibile per canalizzare capitali privati verso settori chiave dell’economia reale, contribuendo così alla crescita economica e alla creazione di valore a lungo termine.

Attraverso questa iniziativa, Mediobanca Premier amplia la propria gamma prodotti in ambito Private Markets, in coerenza con il percorso di crescita delineato dal Piano Strategico di Gruppo al 2026 “One Brand One Culture”, che vede nel continuo ampliamento della piattaforma di offerta una delle leve principali per rispondere alle esigenze di investimento più sofisticate della clientela di riferimento.

“Le applicazioni regolamentari introdotte in tema di Eltif offrono nuove e interessanti opportunità di investimento sui mercati privati anche al mondo degli investitori non professionali ampliando, potenzialmente, la base di investitori che possono accedere ad asset alternativi -spiega Lorenzo Bassani, direttore generale di Mediobanca Premier-. L’iniziativa si inserisce in questo contesto e conferma il nostro impegno nel cercare di rispondere in maniera efficace alle esigenze di pianificazione dei nostri clienti”.

Carlo Giausa, direttore Wealth management, advisory & solutions, ha affermato: “Le esperienze a livello internazionale testimoniano che nel segmento HNWI i mercati privati, sono destinati a crescere, per rafforzare la diversificazione di portafoglio in modo decorrelato. Tale trend di crescita è confermato anche sul mercato italiano, come emerso in una recente indagine della Associazione Italiana Private Banking. Oggi le società non quotate sono spesso ben redditizie e ben capitalizzate, ma le capacità di scelta dei gestori diventano decisive. Per questo ci siamo affidati ad Amundi, che può contare nel settore dell’agribusiness italiano su un track record di successo nell’identificazione delle migliori opportunità di investimento in favore della crescita e dell’ottimizzazione dei portafogli dei nostri clienti”.