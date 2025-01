Cast entra nel Gruppo Plena e ampia offerta formativa

La Scuola di Alta Formazione dei Mestieri del Gusto, Cast Alimenti, annuncia il suo ingresso nel Gruppo Plena Education, l’Hub Educativo specializzato nelle varie sfumature della creatività e comunicazione, che racchiude al suo interno differenti tipologie di istituti nel campo delle Belle Arti (Rufa, a Roma e Milano), del Design (Spd - Scuola Politecnica di Design, a Milano e Made Program a Siracusa), della Moda (Ferrari Fashion School a Milano), della Musica (Saint Louis College of Music a Roma e Milano) e della Mediazione linguistica (Gruppo Ciels, con sedi a Padova, Brescia e Bologna). Cast Alimenti nasce a Brescia nel 1997 da un’idea di Iginio Massari e Vittorio Santoro e si rivolge ai giovani che vogliono imparare o perfezionare un mestiere del gusto, mettendo a loro disposizione Maestri e strumenti idonei a coniugare l’essere, il sapere e il saper fare.

Con l’ingresso in Plena Education, Cast Alimenti amplia la propria offerta formativa, aggiungendo ai “corsi intensivi” (4 mesi di formazione e 4 di stage in azienda) di Alta Formazione in Pasticceria e Cucina, due percorsi di laurea in ambito Food & Hospitality. Nel dettaglio, si tratta di un corso di laurea in lingua inglese, riconosciuto da Teesside University, con focus su Managerialità in ambito Food & Hospitality e un corso di laurea triennale in Cucina e Ospitalità, in collaborazione con Ciels, con focus sulle lingue straniere.

Il Bachelor in Culinary Arts & Hospitality Management è il primo percorso di laurea in Italia incentrato sulla gestione d’impresa nel Food e Hospitality, che abbina formazione pratica di laboratorio a lezioni d’aula sui temi della managerialità. È dedicato ai futuri imprenditori e manager, consulenti, chef, creator/ambassador del settore, che vogliono cogliere le numerose e qualificate opportunità di carriera in catene alberghiere, ristoranti, catering, aziende nel settore dell’enologia e, più in generale, in tutte le aziende della filiera del settore food & hospitality. Si tratta di un percorso che si svolge in sinergia con le più importanti aziende del settore: nel terzo anno è previsto, infatti, un Industry Project da realizzare in affiancamento ad un tutor aziendale.

Il corso triennale in Mediazione Linguistica, Cucina e Ospitalità ha invece un taglio più pratico, dedicato a coloro che vogliono entrare nella filiera del food e dell’ospitalità in contesti internazionali (in Italia o all’Estero), ai futuri responsabili delle relazioni esterne per aziende nel Food & Hospitality o ai responsabili dello sviluppo business estero per ristoranti, hotel e aziende vitivinicole. All’insegnamento delle nozioni teoriche sono previste esercitazioni pratiche, nonché lo studio di almeno 2 lingue che consentiranno loro di esercitare la professione scelta nel mondo.

“Il lancio di due percorsi di laurea triennale rappresenta per noi un importante passo in avanti che testimonia ancora una volta l’impegno verso il progresso, l’innovazione e l’eccellenza. Cast Alimenti vanta il maggior numero di titoli mondiali al mondo nelle discipline gastronomiche, ventuno a oggi, ed è considerata uno spazio d’elezione per la ricerca e lo sviluppo del Made in Italy, sempre al centro dei programmi di studio e delle lezioni pratiche in aula”, commenta Cristian Cantaluppi, amministratore delegato di Cast Alimenti.

Dal 18 al 22 gennaio 2025, Cast Alimenti parteciperà a Sigep 2025 con un’area dedicata, dove giovani professionisti e studenti delle scuole alberghiere saranno coinvolti in un workshop che consentirà loro di vivere un’esperienza unica e personalizzata legata a un nuovo modo di interpretare la pasticceria.