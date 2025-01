Troppa violenza sui voli: Ryanair chiede un limite agli alcolici

Ryanair deve vedersela ogni giorno con l'ubriachezza molesta di molti suoi passeggeri e ora corre ai ripari. La proposta della compagnia aerea low cost irlandese consiste nell'introduzione di un limite di massimo due drink alcolici negli scali aeroportuali dell'Unione Europea per ridurre al massimo i disagi e i comportamenti molesti. La richiesta è stata inoltrata alla Commissione Europea, affinché imponga il suddetto limite.

"Le compagnie aeree, come Ryanair, limitano già la vendita di alcolici a bordo, in particolare nei casi di passeggeri disordinati", si legge in una nota della compagnia aerea. "Tuttavia, durante i ritardi dei voli, i passeggeri consumano alcolici in eccesso negli aeroporti senza alcun limite di acquisto o consumo. Non riusciamo a capire perché i passeggeri negli aeroporti non siano limitati a due bevande alcoliche (utilizzando la loro carta d'imbarco esattamente nello stesso modo in cui limitano le vendite duty free), poiché ciò si tradurrebbe in un comportamento più sicuro e migliore dei passeggeri a bordo degli aerei e in un'esperienza di viaggio più sicura per i passeggeri e gli equipaggi in tutta Europa".

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata una causa intentata da Ryanair nei confronti di un passeggero in stato di ebbrezza che ha costretto a un atterraggio d'emergenza durante un volo da Dublino a Lanzarote, in Spagna. L'uomo è stato raggiunto da una richiesta di risarcimento danni pari a 15mila euro, mentre, ricorda la compagnia aerea, il suo "comportamento ingiustificabile ha costretto questo volo a deviare verso Porto, dove è stato ritardato durante la notte, causando inutili disagi a 160 passeggeri".

La proposta di limitare a due il numero di drink in aeroporto era già stata formulata la scorsa estate dall'amministratore delegato di Ryanair Michael O'Leary, il quale aveva dichiarato in un'intervista di aver attribuito agli stati di ebbrezza la crescente violenza tra i passeggeri. Un fenomeno, quest'ultimo, riscontrato in aumento negli ultimi anni, secondo i dati pubblicati dall'International Air Transport Association (Iata): nel 2023, si è verificato un episodio di comportamento indisciplinato da parte di un passeggero ogni 480 voli, rispetto a uno ogni 568 voli nel 2022.