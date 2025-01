Marca/5. Clai punta a collaborazioni all'insegna della qualità

Ancora una volta l’anno fieristico di CIai si apre con Marca, l’appuntamento internazionale dedicato alla marca commerciale che si terrà a Bologna Fiere il 15 e 16 gennaio. Si tratta della 21° edizione e la Cooperativa agroalimentare di Imola è pronta a contribuire al successo di questo grande evento che ospiterà migliaia di protagonisti di un mercato in continua espansione.

Al momento la quota di fatturato inerente alla private label è pari al 20%, mentre un anno fa la percentuale arrivava al 15%. Va sottolineato inoltre, a conferma che questo settore può trasformarsi in volano importante anche a livello internazionale, che il 10% di questa quota viene realizzata all’estero.

Due le novità in vetrina a BolognaFiere che meritano di essere segnalate. La prima riguarda un title product di Clai come la Passita di Romagna, la tipica salsiccia romagnola che racchiude in sé i valori cardine dell’azienda, come la filiera 100% italiana, la sostenibilità e l’attenzione al benessere del consumatore e dell’ambiente. La Salsiccia viene sottoposta a una breve e delicatissima stagionatura mirata a ottenere un prodotto tenero, dolce e con una facile pelabilità che lo rendono adatto al consumo in tutti i momenti della giornata. È disponibile sia nel consueto formato sfuso che – ed è proprio qui la novità – in quello sottovuoto.

Un’altra bella sorpresa presente allo stand della Cooperativa di Imola sarà il Formaggio Toscano stagionato in Fossa di Faggiola. Questo prodotto, realizzato dalla Cooperativa di Palazzuolo sul Senio, che fa capo a Clai, è a base di latte vaccino 100% montagna. Viene stagionato per cinque mesi su assi di legno, dopo i quali viene portato in una località a un centinaio di chilometri di distanza, Sogliano al Rubicone, dove rimane a riposare nelle famose fosse di tufo. La fermentazione, dopo ulteriori tre mesi, restituisce un formaggio saporito, dal color paglierino e dalla pasta consistente ed uniforme. Anche in questo caso il confezionamento è sottovuoto.

Oltre a essere il primo appuntamento fieristico dell’anno per Clai, Marca rappresenterà anche il debutto pubblico per Ernesto Panetta, da poche settimane nuovo direttore commerciale, che ha proprio, tra le sue competenze, anche quella relativa all’area della private label. "Insieme a tutta la squadra sono pronto a mettere il massimo impegno, dedicando un’attenzione particolare a tre aspetti centrali", sottolinea il direttore Panetta. "In primo luogo, lavoreremo sulla strutturazione manageriale del comparto commerciale e delle relative business unit, per garantire un'organizzazione efficiente e reattiva. Inoltre, ci impegneremo a diffondere e rafforzare il marchio Clai, non solo a livello nazionale, tenendo sempre in considerazione le esigenze della Mdd dei nostri clienti, che possono beneficiare della nostra expertise e dei nostri plus produttivi. Infine, ci dedicheremo all'apertura di nuovi mercati, in particolare nei settori industriale, della ristorazione organizzata e horeca, per espandere ulteriormente la nostra presenza e le nostre opportunità".

E a proposito di partnership nel nome della qualità, confermata anche per l’edizione 2025 di Marca la presenza di Molino Naldoni, una realtà imprenditoriale speciale di Faenza, nata nel 1705 e oggi in grado di macinare quasi 450 tonnellate di grano tenero al giorno, scelto e certificato per produrre farine d’eccellenza.

Esperienza, altissima qualità e passione sono le parole chiave comuni citate da Alberto Naldoni, amministratore delegato Molino Naldoni, parlando della collaborazione con Clai, che nasce, dunque, nel nome dell’eccellenza romagnola e della sua capacità di creare sinergie di valore. La presenza di Molino Naldoni allo stand di Clai, in uno spazio creato ad hoc, darà vita a momenti gustosi che prevederanno assaggi di ottime pizze preparate al momento. Anche in questo caso il percorso comune proseguirà per l’intero anno con la partecipazione a diversi eventi in Italia, come ad esempio Sigep, l'appuntamento di riferimento per la community del Foodservice.