Dazi Usa. Italia del Gusto: "Una minaccia per export agroalimentare Made in Italy"

Il Made in Italy agroalimentare è di fronte a una nuova possibile minaccia: i dazi doganali da parte degli Stati Uniti rischiano di compromettere la crescita e la competitività in uno dei mercati più importanti per i nostri prodotti alimentari. Italia del Gusto, il Consorzio che rappresenta le migliori aziende italiane nel settore agroalimentare e vinicolo, valuta con attenzione tale rischio.

Nel 2023, l’export agroalimentare italiano ha toccato i 52 miliardi di euro, con oltre 3,5 miliardi derivanti dagli Stati Uniti, che rappresentano il terzo mercato di sbocco per l’agroalimentare made in Italy. I dazi, se applicati, infatti, faranno aumentare, per i cittadini americani, i prezzi al consumo dei prodotti alimentari italiani, riducendone la domanda e indebolendo la posizione di un intero settore, con gravi ripercussioni su tutta la filiera agroalimentare italiana

“I dazi porterebbero grave nocumento agli importanti traguardi conseguiti sul mercato Usa dalle aziende alimentari italiane", afferma Giacomo Ponti, presidente di Italia del Gusto. "È il momento di difendere il nostro Made in Italy, di proteggere l’eccellenza che ci contraddistingue e di garantire che i nostri prodotti continuino ad arrivare sui mercati internazionali senza aggravi di costo per il consumatore finale. In un contesto di incertezza, le sfide che ci attendono richiedono un impegno ancora maggiore", continua Ponti. "Le nostre imprese continuano a innovare e a diversificare per garantire la competitività e l’eccellenza del Made in Italy nel mondo, Non possiamo permetterci di abbassare la guardia: dobbiamo essere proattivi e adattarci a un ambiente economico in rapido cambiamento”.

L'export agroalimentare è un pilastro fondamentale per l’economia italiana, ma la minaccia dei dazi rischia di compromettere la competitività delle nostre esportazioni agroalimentari. Italia del Gusto è impegnata a sostenere le imprese consorziate nella loro crescita all’estero: qualità, autenticità e innovazione sono le caratteristiche che rendono i nostri prodotti un punto di riferimento internazionale. “La nostra forza è l’alta qualità. I nostri prodotti sono un patrimonio che il mondo riconosce e apprezza. In questi tempi complicati, dobbiamo continuare a far valere la nostra unicità", aggiunge Ponti.

Italia del Gusto lancia un appello alla politica e alla diplomazia affinché faccia da ponte tra le imprese italiane e le istituzioni internazionali per tutelare l’export agroalimentare italiano. “Abbiamo una lunga tradizione di resilienza e capacità di superare le sfide. Ora è il momento di unire le forze e dimostrare quanto il nostro Made in Italy sia indispensabile", conclude Ponti. "Sappiamo che il Governo italiano ha, da sempre, a cuore la competitività delle nostre imprese e siamo certi che metterà in atto tutte le azioni necessarie per la salvaguardia del futuro del nostro settore”.