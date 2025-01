Tetra Pak a Sigep porta l'innovazione nel mondo del gelato

Tetra Pak sarà presente alla 46° edizione di Sigep-The world expo for foodservice excellence, il Salone Internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffè, che si terrà a Rimini dal 18 al 22 gennaio. Presso lo stand (Pad. C2, Stand 041), sarà possibile scoprire le soluzioni complete di Tetra Pak per la produzione di gelati e a disposizione dei visitatori anche un tasting experience per assaggiare una nuova formulazione di gelato a base vegetale.

Nel corso della cinque giorni, i visitatori potranno toccare con mano alcune delle apparecchiature più all’avanguardia di Tetra Pak: un’offerta completa che racchiude soluzioni per il dosaggio degli ingredienti, unità autonome per il congelamento, miscelatori in lotti closed-top da 300 litri, progettati per produrre in modo efficiente una vasta gamma di prodotti alimentari, dalle guarnizioni per gelati alle creme spalmabili vegane, e la stazione di pompaggio, destinata al pompaggio di ingredienti liquidi per linee di gelati che offre la versatilità necessaria per rispondere alle tendenze in rapida evoluzione dei consumatori.

Infine, durante i cinque giorni di fiera, Tetra Pak proporrà una speciale tasting experience da non perdere dedicata ad una nuova formulazioni di gelato a base vegetale, alternativa leggera e gustosa come i tradizionali gelati a base latte.

"Sigep rappresenta un evento chiave per il comparto dei gelati, un’opportunità preziosa per esplorare le ultime innovazioni e tendenze di mercato -afferma Paolo Maggi, presidente e managing director di Tetra Pak South Europe-. Siamo lieti di partecipare anche quest’anno, offrendo soluzioni mirate per sostenere partner e clienti in tutte le fasi operative, grazie alla nostra lunga esperienza nel settore delle apparecchiature, dei processi produttivi e delle formulazioni. Il nostro obiettivo è aiutare gli operatori del settore a raggiungere standard d’eccellenza, sia per i prodotti consolidati sia per quelli più innovativi, rispondendo prontamente alle nuove richieste dei consumatori".