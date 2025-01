AB Mauri/2. Racconti di pasticceria: dolci (e non solo) a Sigep

Novità anche per i prodotti funzionali: ampliata la gamma delle referenze senza glutine con una nuova base di pizza.

Con un’identità che ha segnato la storia della Pasticceria italiana, AB Mauri celebra la nuova veste della pasticceria italiana con l’uso dei cioccolati Novacrem, interpretati dal Maestro Roberto Rinaldini – Ambassador di Chocolate Academy, che sabato 18 gennaio, preparerà la ricetta Essere o non Essere: Fetta di pane e cioccolato e lunedì 20 gennaio, “Torta all’Italiana al cioccolato”.

Da non perdere, gli appuntamenti con Samuel Gonzalez – Responsabile tecnico della Divisione Pasticceria di AB Mauri, esperto di Lievitati, sempre alla ricerca di nuove texture e nuove forme, che, affiancato dal maestro Giovanni Pina presenterà “Alba lievitata, l’Arte della colazione moderna” e la “Colomba Soffio, al limone e cioccolato bianco”.

A dare continuità al valore dell’Inclusione, tema caro ad AB Mauri, lunedì 20 gennaio il team della Locanda Dal Barba, che impiega persone con disabilità intellettive, in collaborazione con Chocolate Academy, preparerà alcune ricette con il cioccolato Novacrem.

Ci sarà l'opportunità di scoprire il percorso di filiera di ogni chicco di Riso Venere che viene coltivato e macinato per preparare le basi Scrocchiarella Riso Venere di AB Mauri, un vero e proprio incontro, unico ed inimitabile. Coltivato con passione esclusivamente in Italia, nelle terre del Piemonte e della Sardegna, la produzione e selezione delle sementi è gestita dalla cooperativa SA.PI.SE., nata dall’unione di 11 produttori sardi e piemontesi e regolata da rigidi controlli di coltivazione. Prima azienda in Europa, ad avere costituito, nel 1977, il primo Riso Nero Aromatico Italiano: Riso Venere. Ne parlerà Umberto Rovati, Marketing Manager di Riso Scotti.

L’Accademia Pizzaioli come centro di formazione che promuove la cultura dell’eccellenza della pizza italiana nel mondo, con l’intervento di Enrico e Paolo Famà e le testimonianze di due formatori: Andrea Bosio, titolare della Pizzeria L’uva e il grano di Torino e Simona Russo, titolare del Ristorante Pizzeria That’s Amore a Barcellona

Il nuovo trend dei consumi fuori casa del mondo Ho.re.ca va nella direzione del plant-based in tutte le declinazioni dal salato al dolce, in pasticceria, pizzeria, al bar e al ristorante. Ogni giorno, da sabato a lunedì, potrai inoltrarti nel paradiso del plant-based con le ricette di Emanuele Di Biase, vegan master chef, preparate con le basi Scrocchiarella di AB Mauri e i prodotti Violife: spalmabile in crema, a fette, a bastoncini, per un’indimenticabile esperienza leggera e 100% vegetale. Sabato: Passion, con base Scrocchiarella Riso Venere 28 x 38; Domenica: Island con base Scrocchiarella Rustica 55 x 25; Lunedì: Explosion, con base Scrocchiarella Classica 55 x 25.

La linea Le Basi Del Gusto di AB Mauri si arricchisce di una nuova referenza e amplia la gamma dei prodotti funzionali. Arriva la Pizza In Pala Senza Glutine frozen nel formato 18 x 26 cm, ideata per coloro che seguono una dieta senza glutine, senza compromettere il gusto. Una formula vincente, che passa dal congelatore al servizio in pochissimi minuti. La base, rigorosamente controllata , è molto simile nel gusto e nella consistenza, alla versione tradizionale e va incontro alle esigenze del consumo fuori casa nella massima sicurezza, per tutte le occasioni di convivialità a pranzo, cena o per l’aperitivo. Plus di prodotto: Stesa a mano come la pizza tradizionale, contiene lievito di birra, farina di riso, farina di teff, fibre e addensanti vegetali che contribuiscono a dare più struttura all’impasto Prodotta seguendo i processi e metodi di lievitazione artigianale, risulta croccante esternamente e soffice all’interno. In occasione del lancio, Tiziano Casillo e Fabrizio Iacovella, presenteranno 4 nuove ricette, di cui 2 con farcitura senza lattosio.

Nel panorama della tradizione gastronomica italiana non poteva mancare la pasta fresca, interpretata da Rina Poletti, la Sfoglina di Finale Emilia, famosa in tutto il mondo che preparerà in diretta la pasta fresca con il mattarello con la farina Pasta Smart di AB Mauri e presenterà la ricetta de Il tortellino di Bologna.

