Autogrill, recruiting day per assumere a Fiumicino

Autogrill, leader nella ristorazione per chi viaggia e parte di Avolta, lancia i Recruiting day, giornate dedicate alla presentazione delle nuove opportunità professionali createsi all’interno delle Food Court dell’aeroporto di Roma Fiumicino, in ben 25 punti vendita. In particolare, Autogrill offre 150 nuovi posti di lavoro nello scalo romano, con l’obiettivo di offrire sbocchi occupazionali e possibilità di crescita e sviluppo anche per il territorio e portare valore aggiunto all’interno del proprio organico grazie all’assunzione di nuovi talenti.

L’iniziativa, realizzata in sinergia con il Comune di Roma, prevede giornate ad hoc nei municipi VIII, IX e X, limitrofi a Fiumicino, durante le quali gli interessati e i potenziali candidati saranno informati delle opportunità professionali nei punti vendita all’aeroporto di Roma Fiumicino. Le giornate di Recruiting day si terranno al Municipio VIII il 31 gennaio e il 1° febbraio alla Parrocchia San Vigilio, Via Paolo di Dono, 218, Seguirà il Municipio X il 27 e 28 febbraio Università degli Studi di Roma Tre Via Bernardino da Monticastro, 1.



“Negli ultimi anni abbiamo continuato a crescere e investire sul territorio nazionale e su tutti i canali di viaggio, compreso quello aeroportuale, soprattutto nello scalo di Roma Fiumicino -commenta Massimiliano Santoro, ceo Italy F&B di Avolta-. Come leader nel nostro settore e in linea con la nostra strategia di sostenibilità Journey Sustainably On, ci impegniamo a sostenere le comunità offrendo un ambiente di lavoro che promuova costantemente inclusione, benessere e sicurezza”.

Gli operatori selezionati avranno la possibilità di lavorare presso una delle 25 location Autogrill dell’aeroporto di Roma Fiumicino, che includono sia concept di proprietà sia brand terzi tra cui Kimbo, Delice Maison, Puro Gusto, KFC, Bottega, Saporè, Motta, Costa Coffee,Berlucchi, Alemagna, Temakinho, Caffè Napoli, Eataly, Palmas, Exki, All'Antico Vinaio, Lievito.

Gli operatori selezionati avranno la possibilità di lavorare presso una delle 25 location Autogrill dell’aeroporto di Roma Fiumicino, di una formazione on the job, potranno ricoprire diversi ruoli, tra cui: barista, cameriere/a, cuoco/a, pizzaiolo/a, runner per il trasporto pasti e prodotti KFC in diverse aree dell'aeroporto, o, ancora, addetto/a alla preparazione sushi e magazziniere/a. Autogrill offre alle figure selezionate un primo contratto della durata di 6 mesi, part time a 32 ore settimanali su turni (festivi, domenicali e notturni) distribuiti su 5 o 6 giorni alla settimana.

“La nostra cultura aziendale promuove un ambiente di lavoro che mette al centro il benessere e la crescita delle persone -commenta Alessandro Premoli, Head of HR di Autogrill Italia-. Crediamo che la passione, l’impegno e la motivazione delle persone possano davvero fare la differenza: per questo, creiamo iniziative di coinvolgimento e attività di employer branding a livello locale, come i Recruiting Day di Roma, per attrarre e trattenere i migliori talenti e crescere insieme”.