Nespresso svela Purple Collection

Nespresso presenta Purple Collection, la collezione di caffè e accessori in edizione limitata in un’inedita tonalità viola Arpeggio, colore dell'iconica capsula di caffè motivo di ispirazione dell’intera collezione. Una miscela nata nel 1993 con il nome “Toscana” per rendere omaggio alla tradizione e all’eleganza di Firenze, città simbolo di armonia e maestria artigianale, che nel 1999 ha preso il nome di “Arpeggio”, evocando l’equilibrio di un accordo musicale che ne richiama il profilo di tostatura complesso.

Al classico Arpeggio, disponibile anche in versione Decaffeinato, Nespresso affianca Arpeggio Extra, con aggiunta di caffeina , dando vita ad un’intera collezione caratterizzata dal raffinato viola Arpeggio, che invita i coffee lovers a dedicarsi una giornata di “Vita Lenta” e a godersi ogni istante, dedicando tempo ai piaceri della vita. Proprio come una pausa caffè, questi piccoli gesti quotidiani si trasformano in autentici momenti di piacere, riscoprendo così il valore del tempo e il gusto di rallentare.

Ed ecco che Arpeggio Extra con aggiunta di caffeina, è perfetto per iniziare al meglio la propria giornata, senza rinunciare al gusto tradizionale che rende omaggio alla cultura del caffè di Firenze, mentre il tradizionale Arpeggio, grazie alla naturale bassa concentrazione di caffeina, è ideale durante il giorno per una pausa intensa e armoniosa, combinando il piacere del caffè a una ricca esperienza sensoriale. Infine, Arpeggio Decaffeinato è perfetto per concludere la giornata, per una coccola di puro relax e gusto.

Le tre declinazioni, perfette nei formati Ristretto o Espresso e parte della gamma Ispirazione Italiana della linea Original, sono accompagnate da una selezione di accessori e da una macchina in edizione limitata, anche queste in tonalità viola Arpeggio.

La classica macchina Pixie della linea Original viene proposta in un’imperdibile versione viola, per iniziare la giornata con il piacere autentico di un caffè preparato a regola d’arte. Una macchina nata per ricreare l’esperienza del bar comodamente a casa propria: pratica e intuitiva, grazie ai dettagli in alluminio e al formato compatto, si adatta a qualsiasi stile d’arredamento e consente di preparare il caffè perfetto con un solo e semplice gesto.

Ma non solo. Per chi desidera un’esperienza di gusto ancora più ricca e versatile, Nespresso ha rivisitato in viola il celebre montalatte Aeroccino3, alleato indispensabile per arricchire il momento della colazione o concedersi una pausa golosa durante la giornata, offrendo la possibilità di ottenere in pochi secondi cappuccini e altre ricette a base di latte e caffè.

Per chi ricerca un’esperienza di degustazione impeccabile, Nespresso propone la tazzina Espresso Pixie da 80 ml in acciaio inox in una versione viola dal design raffinato che, a casa o in ufficio, invita a rallentare il ritmo e assaporare ogni sorso con tranquillità. E infine, per chi è sempre in movimento e desidera portare con sé il piacere del caffè Nespresso ovunque si trovi, Nespresso propone una versione viola dell’amatissima Travel Mug Touch in acciaio inossidabile riciclato al 90%.

La nuova collezione Nespresso è disponibile a partire dal 15 gennaio 2025 su tutti i canali Nespresso (Boutique Nespresso, canale e-commerce ufficiale https://www.nespresso.com/it/it, App Nespresso e tramite Servizio Clienti al numero 800 39 20 29). Arpeggio, Arpeggio Extra e Arpeggio Decaffeinato fanno parte della gamma permanente Ispirazione Italiana, mentre la macchina e gli accessori in versione viola Arpeggio sono disponibili in edizione limitata fino ad esaurimento scorte.