Sabaf, ricavi 2024 record

Sabaf, azienda produttrice di componenti per apparecchi domestici e cucine quali bruciatori a gas, rubinetti e termostati per la cottura a gas quotata al Ftse Italia small cap e al segmento Star, ha chiuso il 2024 con ricavi consolidati preliminari normalizzati pari a 277 milioni di Euro, in crescita del 15,9% rispetto al 2023. Il dato è in rialzo del 10,2% a parità di perimetro, escludendo, solo per il primo semestre 2024, il contributo di MEC, società statunitense con sede a Mansfield, nell'Ohio, di cui Sabaf ha acquisito il 51% nel luglio 2023. Questo importo, sottolinea il comunicato ufficiale, "rappresenta il più alto fatturato mai raggiunto dal gruppo nella sua storia, un risultato particolarmente significativo alla luce della persistente debolezza del mercato degli elettrodomestici".

Le prospettive per il 2025, aggiunge la nota, "sono positive: l'acquisizione degli ordini nelle prime settimane dell'anno mostra una crescita a due cifre rispetto al 2024 e anticipa un ottimo primo trimestre". I risultati finali per il 2024 saranno annunciati il 25 marzo, data prevista per la riunione del consiglio di amministrazione per l'approvazione del bilancio consolidato.

Il Gruppo Sabaf con sede a Ospitaleto (Brescia) impiega circa 1.000 dipendenti ed è attivo con la Capogruppo Sabaf S.p.a. e con le controllate Sabaf do Brasil, Sabaf Turchia e Sabaf Cina, attive nella produzione di bruciatori domestici, A.R.C., che produce bruciatori per la cottura professionale, Faringosi Hinges e C.M.I., leader nella produzione di cerniere per forni e lavastoviglie e Okida, operante nel settore della componentistica elettronica per elettrodomestici. La società ha appena fornito l'aggiornamento sull'esecuzione del "programma di buy-back approvato dagli azionisti l'8 maggio 2024 e avviato il 19 dicembre 2024".

"Sabaf S.p.a. -riporta la nota ufficiale- informa che nel periodo compreso tra il 13 gennaio 2025 e il 17 gennaio 2025 ha acquistato 8.212 azioni proprie al prezzo medio unitario di 15,1073 Euro per azione, per un importo complessivo di 124.270,43 Euro. A seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 17 gennaio 2025, n. 169.099 azioni proprie, pari all'1,333% del capitale sociale".