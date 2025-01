Franke: Maltempi nuovo VP R&D e Category Management

Franke Home Solutions, divisione del Gruppo Franke e produttore di sistemi intelligenti e soluzioni per la cucina domestica, annuncia un importante cambiamento all’interno del proprio Global Leadership Team (Gly). Dopo aver ricoperto ruoli chiave sin dal suo ingresso in Franke nel 2019, Andrea Paiusco, precedentemente VP R&D e Category Management è andato ufficialmente in pensione al termine del 2024.

Nel ruolo di VP R&D e Category Management gli succede Filippo Maltempi, che entra a far parte del Global Leadership Team riportando direttamente a Barbara Borra, Ceo di Franke Home Solutions. Entrato in azienda il 16 novembre 2024, Maltempi porta con sé un bagaglio di oltre vent’anni di esperienza, soprattutto in Operations, Sviluppo Prodotto e Business Development, maturati sia in Europa che in Asia. Prima di approdare in Franke, Maltempi ha ricoperto varie posizioni dirigenziali internazionali, fra cui in ultimo il ruolo di General Manager della Burner Business Unit presso Carrier Global Corporation e, in precedenza, quello di Engineering Director of Technology and Innovation. Per vent’anni ha inoltre lavorato all’interno di Aristonthermo Group ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in qualità di Asia Pacific Technical Director, Thermic Comfort Product Development Director e Business Development Burner BU. Maltempi è laureato in Ingegneria Aerospaziale con indirizzo Strutture presso il Politecnico di Milano.

Franke Home Solutions è "un’azienda che dimostra da sempre un forte orientamento all’innovazione e alla qualità", ha dichiarato Maltempi. "La mia priorità sarà contribuire alla creazione di soluzioni sempre più integrate e performanti per la cucina domestica, unendo competenze tecnologiche e visione strategica in un mercato in continua evoluzione". Franke esprime un sentito ringraziamento ad Andrea Paiusco per l’impegno dimostrato in questi anni e per gli importanti risultati raggiunti durante la sua carriera all’interno del Gruppo, augurandogli il meglio per questa nuova fase della sua vita.