Nasce Fbca, l'alleanza per il packaging sostenibile

È nata Fbca-Food and beverage carton alliance,

l’organizzazione di riferimento per i cartoni per bevande e alimenti. Frutto della fusione di due organizzazioni, FBCA è una piattaforma globale dedicata alla promozione dei cartoni per bevande

come soluzioni di imballaggio essenziali, rinnovabili e circolari. Come dicevamo, la nuova organizzazione è il risultato della fusione di Ace (The Alliance for beverage cartons and the environment) ed Extr:Act, due associazioni europee impegnate nella valorizzazione dei cartoni per bevande come soluzione di imballaggio sostenibile, oltre a supportare le iniziative industriali per raccolta e riciclo di questi materiali.

Fbca riunisce i leader del settore e gli stakeholder globali con l’obiettivo di garantire la sostenibilità a lungo termine di un settore in continua espansione come quello dei cartoni per bevande e alimenti. Grazie alla propria competenza e leadership, sottolinea il comunicato ufficiale, "Fbca contribuirà, inoltre, alla creazione di quadri normativi solidi per gli imballaggi alimentari a livello mondiale".

Con l’ambizione di espandersi oltre i confini europei la nuova organizzazione che ha sede a Bruxelles, mira a riunire i produttori di cartoni per bevande e i loro fornitori di materiale, lavorando insieme per promuovere soluzioni di imballaggio sostenibili che garantiscano la sicurezza alimentare, riducano gli sprechi e favoriscano economie circolari a basse emissioni di CO 2 . I cartoni per bevande e alimenti sono componenti essenziali di sistemi alimentari resilienti: utilizzando risorse rinnovabili e puntando a un miglioramento continuo delle loro prestazioni ambientali, questi imballaggi svolgono un ruolo cruciale nel prolungare la conservazione degli alimenti deperibili, ridurre gli sprechi e garantire sicurezza e qualità ai consumatori di tutto il mondo.

“Il nostro settore è costantemente impegnato nella progettazione di soluzioni di imballaggio completamente rinnovabili e sostenibili che soddisfino le esigenze dei consumatori e del pianeta -ha dichiarato Patrick Verhelst, presidente del consiglio di amministrazione di Fbca-. Siamo entusiasti di espandere la nostra presenza a livello globale, sostenendo il ruolo dei cartoni per bevande nella creazione di un futuro più resiliente e con basse emissioni di CO 2 ”.

Il nuovo consiglio di amministrazione di Fbca, che rappresenta i cinque membri fondatori, è composto da: