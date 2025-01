talia e Usa a confronto sul mercato degli spirit

Martedì 28 gennaio alle ore 11:30 presso la Sala Stampa Estera a Palazzo Grazioli avrà luogo la conferenza organizzata da Federvini-Discus, Distilled spirits council of the United States. Per la prima volta, le industrie italiane e americane di wine&spirits si riuniscono per avviare un dibattito costruttivo sulle sfide e le opportunità legate al tema dei dazi in arrivo tra Stati Uniti e Unione Europea. Un tema di grande attualità, che riguarda la competitività di una filiera strategica per le economie di entrambe le sponde dell'Atlantico.

In un momento in cui l'industria dei vini e degli spirits si trova a fronteggiare potenziali nuove barriere commerciali, questo incontro rappresenta un’occasione per discutere su come tutelare l'export e promuovere un futuro di crescita e collaborazione tra i due Paesi. Un’occasione importante per approfondire le dinamiche economiche, le politiche da adottare e l’impatto che tali dazi potrebbero avere sulla competitività internazionale del settore.

Saranno presenti: