Xenia (Phi Hotel) chiude il 2024 in crescita

Xenia Hôtellerie Solution, proprietaria del marchio Phi Hotel, comunica i dati preconsuntivi al 31 dicembre 2024 e il Piano industriale 2025-2028 che conferma "la vision e le prospettive di crescita delle sue linee di business con rimodulazioni in grado di valorizzare e rendere ancora più efficace il suo modello di business". La focalizzazione strategica e la disciplina finanziaria sono alla base del piano che conferma la vision di Xenia di "diventare il punto di riferimento per l’offerta di turismo premium sulla provincia italiana".

Al 31 dicembre 2024 il fatturato preconsuntivo si attesta a circa euro 57,2 milioni di Euro, evidenziando una crescita di circa il 13,9% rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 quando era a 50,2 milioni. L’ebitda risulta nell’ordine di 2,5 milioni di Euro, in calo del 45,7% rispetto al 2023 (quando era 4,6 milioni di Euro). Tale dato, sottolinea il comunicato ufficiale, "sconta i costi sostenuti per le operazioni di M&A e i maggiori costi di struttura".

In particolare, nel 2024 si registra il positivo andamento del fatturato di tutte le linee di business con i servizi dell’accommodation, che vedono un incremento nel numero di clienti e generano ricavi per circa euro 42,8 milioni di Euro, in crescita del 12,04% rispetto all’esercizio precedente (quando era 38,2 milioni), dell’hôtellerie (Phi Hotels), con strutture e clienti in aumento e ricavi pari a circa euro 13,4 milioni di Euro, in crescita del 20,7% rispetto all’esercizio precedente (11,1 milioni) e della distribuzione (XENIAtoBOOK) che evidenzia una crescita delle transazioni e che genera ricavi per 1 milione di Euro, in crescita del 42,9% rispetto all’esercizio 2023 (700 mila Euro).

I risultati chiave del quarto trimestre 2024 confermano in larga parte le previsioni elaborate per l’intero esercizio 2024. Il quarto trimestre 2024 ha registrato ricavi per 15,1 milioni di Euro (+15,3% rispetto a 13,1 milioni di Euro del quarto trimestre 2023) e un ebitda pari a 600 mila Euro (da 1,8 milioni di Euro nel quarto trimestre 2023). Positivo anche nel Q4 l’andamento del fatturato per tutte le linee di business.

Il piano strategico punta a più che raddoppiare il fatturato, superando 120 milioni di Euro entro il 2028. L’obiettivo, sottolinea il comunicato ufficiale, è "arrivare a triplicare l’ebitda margin raggiungendo un range del 10%-12%". Il piano prevede investimenti per 25 milioni di Euro per i primi due anni. I pilastri dello sviluppo sono:

crescita per linee esterne,

sviluppo del gruppo alberghiero Phi Hotels,

incremento delle attività di incoming operator e wholesaler con rimodulazione del business di crew accommodation,

consolidamento della distribuzione.

Il Piano Industriale 2025-2028 di Xenia prevede una crescita "prevalentemente per linee esterne, potendo contare, anche grazie agli investimenti effettuati negli ultimi dodici mesi, sulla organizzazione e struttura interna". Le 4 acquisizioni fatte nel 2024 (Hotel Principe di Piemonte di Cuneo, oggi Hotel Phi Principe; Hotel Cavalieri, oggi Phi Hotel Cavalieri, di Bra in provincia di Cuneo; Hotel Ambra, oggi Hotel Phi Ambra di Pescara e la nuova apertura di Phi Hotel Homy Druento, a Torino), sottolinea la nota, "daranno il loro contributo pieno al conto economico a partire dal 2025, sostenendo la performance dei ricavi, attesi in crescita di circa il 20% e pari a circa 70 milioni di Euro, e dell’ebitda, il cui margine si dovrebbe attestare tra il 7% e l’8%". Nel 2025, aggiunge la nota, "sono previste nuove acquisizioni di hotel e incoming company, che a loro volta forniranno un contributo di crescita per gli anni successivi", come ha confermato a novembre l'ad Ercolino Ranieri nell'intervista esclusiva rilasciata a EFA News (leggi notizia EFA News).

Un altro dato importante è l'ulteriore incremento del numero e della contribuzione ai ricavi di gruppo da parte dei Phi Hotels, il cui fatturato atteso raggiunge circa 34 milioni di Euro, in forte aumento da 13 milioni di Euro del 2024. Il Cagr, il tasso di crescita annuale al 2028 delle revenue 2024 è previsto sopra il 20%, con un valore di fine periodo che supera 120 milioni di Euro: continua la sua forte crescita il fatturato dei Phi Hotels, che supera 75 milioni di Euro, mentre i ricavi dell’accommodation si stabilizzano sopra 44 milioni di Euro. In lieve crescita la distribuzione: l'ebitda margin si attesterà tra il 10% e il 12%.

“I dati preconsuntivi dell’esercizio 2024 sono in linea con le nostre previsioni di ricavi -spiega Ercolino Ranieri, amministratore delegato di Xenia S.p.a.-. Tutte le linee di business hanno ben performato. Nel corso dell’esercizio abbiamo investito molto nella nuova organizzazione della nostra struttura per avviare con decisione il nostro nuovo piano aziendale 2025-2028 che sarà presentato oggi. Ci sono state quattro nuove aperture Phi Hotels e sono stati avviati nuovi segmenti di attività nella linea di business accommodation che troveranno consolidamento nell’esercizio 2025. I relativi costi non ricorrenti hanno certamente limitato l’ebitda che si attesta a circa 2,5 milioni di Euro, ma siamo consapevoli che si tratta di un fisiologico e necessario step che ha consentito importanti evoluzioni a sostegno del piano di medio termine. Questo piano è la naturale evoluzione del nostro progetto aziendale. Xenia intende proseguire nel proprio obiettivo di voler diventare una hospitality company tra le più rappresentative nell’offerta turistico-alberghiera nella provincia italiana e, in particolare, nel centro-nord dell’Italia”.

La sostenibilità finanziaria del percorso previsto negli anni 2025-2026 del piano è garantita sia da mezzi di finanza propria (per circa 8 milioni di Euro) che dal finanziamento da reperire a mezzo di linee di credito bancarie (circa 17 milioni di Euro). Sono previsti investimenti similari nei due anni successivi, la cui struttura di copertura finanziaria verrà valutata in base alle condizioni del mercato.