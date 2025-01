Granarolo protagonista globale

Granarolo punta sulla crescita internazionale attraverso la partecipazione per tutto il 2025 ad alcune delle più rilevanti fiere nazionali e internazionali, per promuovere i propri prodotti di qualità all’insegna dell’innovazione.

Il gruppo presenterà le gamme e le novità di prodotto più distintive del proprio portafoglio frutto della valorizzazione del latte di filiera, caratterizzate dalla ricerca di elevati standard di servizio, sicurezza e qualità e legate ai nuovi trend di consumo e alle esigenze dei consumatori non più solo italiani, con l’obiettivo di contribuire al rafforzamento del proprio posizionamento competitivo in Italia e all’estero, con particolare focalizzazione su Europa e Americhe.

Protagonisti saranno i formaggi di eccellenza e le specialità casearie italiane, sia per quanto riguarda i formaggi freschi, in particolare quelli della tradizione pugliese, dove la novità più importante sarà la presentazione del nuovo polo produttivo di Gioia del Colle (BA), sia per i duri e Dop come Parmigiano Reggiano, Gorgonzola e formaggi di capra. Recentemente Granarolo ha vinto 10 medaglie alla 36° edizione dei World Cheese Awards (worldcheeseawards.com), uno dei più importanti eventi mondiali dedicati al formaggio che si è tenuto a Viseu, in Portogallo, dove produttori, retailer, buyer e critici gastronomici di tutto il mondo si sono riuniti per giudicare 4.786 formaggi provenienti da 47 paesi.

Al momento sono 10 gli appuntamenti confermati che vedranno la partecipazione di Granarolo nel corso del 2025 in tutto il mondo: Winter Fancy Food - Las Vegas (Usa), 19-21 gennaio; Sirha - Lione (Francia) 23 - 27 gennaio; Gulfood - Dubai (Emirati Arabi Uniti) 17-21 febbraio; Tuttofood - Milano (Italia) 5-8 maggio; Plma - Amsterdam (Paesi Bassi) 20-21 maggio; Iddba - New Orleans (Usa), 1-3 giugno; Icda - Staffordshire (Regno Unito), 25-26 giugno; Summer Fancy Food - New York (Usa), 29 giugno–1° luglio; Anuga - Colonia (Germania), 4-8 ottobre; Fhc – Shanghai Global Food Trade Show, Shanghai (Cina) 12 - 14 novembre.

Le novità più importanti presentate da Granarolo nei vari eventi saranno:

- Le specialità della tradizione casearia pugliese, che saranno prodotte nel nuovo stabilimento caseario del Gruppo a Gioia Del Colle (BA), con il lancio, per l’Italia, della nuova gamma di formaggi freschi a marchio Perla e, per l’estero, delle novità Burrata e Stracciatella Granarolo Made in Puglia.

- Granarolo Benessere, la linea che riunisce tutti i prodotti funzionali del Gruppo dedicati a specifici bisogni e che vede come testimonial Gregorio Paltrinieri, nuotatore campione olimpico. In particolare, sarà protagonista Granarolo Benessere High Protein, la gamma che nel 2023 ha realizzato oltre 12 mln di € di fatturato ed è leader nel segmento dei formaggi freschi proteici in Italia, e la linea Granarolo Benessere Accadì Senza Lattosio.

- Specialità della tradizione casearia italiana e formaggi duri Dop: oggi il Gruppo si presenta con una linea completa dei migliori formaggi ispirati alla tradizione casearia italiana, potendo vantare nel proprio portafoglio numerose Dop da stabilimenti di eccellenza, come Parmigiano Reggiano, Gorgonzola, Pecorini, formaggi di capra e recentemente anche la mozzarella di latte di bufala grazie allo stabilimento Cuomo nell’Agro Pontino.

- Granarolo Expert, la linea di prodotti nata per rispondere alle esigenze dei professionisti del fuori casa che cercano sempre più ingredienti dalle caratteristiche tecniche specifiche e che siano, allo stesso tempo, in grado di assicurare alte performance senza rinunciare alla qualità di Granarolo, sviluppati anche con il contributo di realtà come l’Accademia Maestri Pasticceri Italiani (Ampi) e l’Accademia Baristi Italiani (Abi), di riferimento in ambito professionale.

- Il brand Unconventional, la linea alternative meat, 100% vegetale, realizzata in Italia dal lavoro di ricercatori italiani, diventata leader di mercato nel nostro paese con una quota volume del 55,6% nel comparto delle alternative alla carne grazie al Burger plant based, vincitore per tre anni consecutivi dell’importante riconoscimento Abillion (https://impact.abillion.com/awards/2023/worlds-best-plant-based-burgers) come “il miglior burger vegano al mondo”, che si è arricchita delle nuove referenze fresche Ribs vegetali, Nuggets gusto pesce e Falafel.

- Tutte le gamme dello storico brand Yomo, dal 1947 lo yogurt italiano per eccellenza, in particolare la linea bi-comp Oh my Yomo!, che si è arricchita con i nuovi gusti cocco & crumble al cioccolato, strudel & biscottini e mango & anelli di cioccolata.