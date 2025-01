Three Hills Capital vuole il tristellato Da Vittorio?

Three Hills capital partners è sempre più a caccia di occasioni da sfruttare in Italia. Dopo l'annuncio che il nuovo fondo Impact punta a pmi in cui investire fra 10 e 30 milioni di Euro (leggi notizia EFA News) adesso si fa largo l'indiscrezione rilancia dal Sole 24 Ore secondo cui sarebbero attese per febbraio le offerte non vincolanti per l’ingresso nel capitale azionario di uno dei nomi più famosi nella ristorazione e della cucina italiana, ossia il ristorante 3 stelle Michelin, Da Vittorio della famiglia Cerea.

L’ingresso del nuovo partner finanziario è finalizzato alla raccolta dei capitali per lo sviluppo internazionale dell’azienda e del brand Da Vittorio, sia nel settore ristoranti che nei bistrot e negli hotel: la valutazione che circola in ambienti finanziari, è attorno ai 300 milioni di Euro.

Il marchio Da Vittorio è celebre per il prestigioso ristorante tristellato a Brusaporto in provincia di Bergamo ma anche per le strutture di Shanghai e St. Moritz. Il brand è di proprietà della famiglia Cerea: a inizio 2025 c’è stato un passaggio generazionale a favore di Enrico, Francesco, Alessandro, Rossella e Barbara, figli di Gioconda Gritti, vedova di Vittorio Cerea che ha fondato l'azienda nel 1966.

In realtà, questa volta, il fondo Three Hills capital partners dovrà vedersela con altri competitor, visto che sembra che le tre stelle Michelin della famiglia Cerea fanno gola ad altri fondi di private equity con un focus specializzato sul settore del Made in Italy e dell’alimentare. Three Hills capital sarebbe però in pole position o comunque uno dei più interessati al business: al momento, comunque, si sa che i teaser, cioè le documentazioni con i dati sensibili dell’azienda, sono stati inviati dagli advisor coinvolti, cioè Banca Imi ed Emintad.

D'altronde, Il private equity fondato da Mauro Moretti che ha sede a Londra, come dicevamo, ha già un bel portafoglio f&b in Italia dove ha aperto di recente a Milano un private club di stile anglosassone, The Wilde, nell'ex residenza milanese di Santo Versace, la storica Villa del Platano. Sempre a Milano ha puntato anche sul ristorante-pasticceria meneghino Sant’Ambroeus tramite la piattaforma Sant’Ambroeus Hospitality Group, dopo avere investito anche nel settore dell’hospitality di lusso tramite La Bottega Group, noto fornitore di servizi per il settore.