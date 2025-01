Investindustrial acquisisce maggioranza Grupo Alacant

Global Icecream Investments S.à r.l., società di investimento gestita in modo indipendente da Investindustrial VIII SCSp (Investindustrial), ha finalizzato un accordo per l’acquisizione della maggioranza di Asociación de Industrias Alicantinas del Helado y Derivados, S.A. (Grupo Alacant), azienda spagnola produttrice di gelati private label.

Fondato nel 1972 da 35 produttori di gelato e con sede ad Alicante (Spagna), Grupo Alacant è uno dei principali produttori indipendenti di gelati in Spagna, specializzato nella produzione di gelati private label per operatori innovativi della vendita al dettaglio e nella co-produzione per i principali produttori di gelati a marchio. Con un fatturato di circa 225 milioni di euro nel 2024 e circa 850 dipendenti, l’azienda dispone di quattro stabilimenti produttivi all’avanguardia (1 ad Alicante, 1 a Murcia e 2 a Madrid) e vanta una solida esperienza in termini di customer service, sicurezza alimentare e qualità dei prodotti.

L’acquisizione da parte di Investindustrial avviene in una fase cruciale per il gruppo spagnolo. In particolare, l’azienda si è data l’obiettivo di continuare a servire la propria clientela in Spagna e rafforzare ulteriormente la propria produttività attraverso investimenti significativi, accelerando al contempo la strategia di internazionalizzazione per diventare uno dei principali operatori indipendenti di gelati private label in Europa.

La collaborazione annunciata potrà fare leva sulla profonda conoscenza e sulla solida esperienza di Investindustrial nel settore food, grazie ad investimenti passati come Natra e alle attuali aziende in portafoglio che generano un fatturato aggregato di circa 8 miliardi nella private label, nell’ingredientistica e nei prodotti da forno surgelati e che includono, tra gli altri, Sammontana / Forno d’Asolo, Amalfi (La Doria/Winland), Csm Ingredients e Eataly.

Secondo quanto riferito in una nota da Andrea C. Bonomi, presidente dell’Advisory Board di Investindustrial, l'intento è quello di "accompagnare l’azienda nella sua prossima fase di sviluppo, con l’obiettivo di rafforzare il suo posizionamento in Spagna ed espandersi oltre il mercato nazionale". Il gruppo acquisito ha tutti gli elementi per il successo, che sosterremo attraverso i nostri uffici di sviluppo internazionale e il nostro team di miglioramento operativo”.

Da parte sua, Joaquin Lancis, amministratore delegato di Grupo Alacant, ha sottolineato: “Grazie al solido track record e alla profonda conoscenza del settore dei prodotti alimentari private label, Investindustrial rappresenta il partner ideale per supportare ulteriormente Grupo Alacant, rafforzando la sua presenza operativa". Lancis si dice certo che "l’esperienza e il contributo di Investindustrial" permetterà al suo gruppo di "affermarsi come attore di primo piano nel mercato europeo”.