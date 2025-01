Intesa Sanpaolo. Piemonte: cresce export distretti agroalimentari (+5,7%)

Nei primi nove mesi del 2024 le esportazioni dei distretti piemontesi sono state pari a 9,6 miliardi di euro, in crescita dell’1,8%, per 167 milioni di euro. Le vendite all’estero sono aumentate in tutti i trimestri, rispettivamente: +1,1%, +1,5% e +2,6%. Queste le principali evidenze del Monitor dei Distretti del Piemonte, elaborato dal Research Department di Intesa Sanpaolo. Nella regione, i distretti hanno realizzato risultati migliori del totale economia e del manifatturiero (in calo rispettivamente del 3,7% e del 3,5%), che hanno scontato le forti difficoltà della produzione di auto di Torino. Anche il confronto con la media dei distretti italiani (che hanno chiuso i primi nove mesi 2024 in aumento dello 0,6%) mette in luce positiva i distretti piemontesi.

Le esportazioni distrettuali del Piemonte sono cresciute sia verso i nuovi mercati (+1,7%), trainati da Hong Kong ed Emirati Arabi Uniti, sia verso i mercati maturi (+1,8%) con Stati Uniti, Danimarca, Irlanda, Regno Unito e Germania in testa. In aumento (+0,9%) anche l’export verso la Francia, primo mercato di sbocco con una quota sul totale del 13%. Considerando i principali sbocchi commerciali, le contrazioni dell’export più intense (superiori a 20 milioni di euro) hanno invece riguardato Svizzera, Cina e Belgio.

In un contesto di debolezza degli scambi mondiali, la buona tenuta dei valori esportati dai distretti piemontesi è il frutto di risultati eterogenei sia tra settori, sia all’interno dei settori.

L’export dei distretti agro-alimentari piemontesi è in crescita nei primi 9 mesi 2024 del 5,7%, grazie a una domanda aciclica. Per i Dolci di Alba e Cuneo la crescita è stata continua e a doppia cifra in tutti e tre i trimestri (nel complesso +18,6%, pari a +234 milioni di euro, in valore l’aumento maggiore dell’export tra i distretti piemontesi nel periodo analizzato); crescita elevata per Caffè, confetterie e cioccolato torinese (+7,7%, pari a 51,1 milioni di euro); quasi stabili le esportazioni del distretto del Riso di Vercelli (-0,2%, per meno di 1 milione di euro); Vini delle Langhe, Roero e Monferrato in lieve calo (-1,6% per 23,8 milioni di euro); Il calo più intenso ha riguardato Nocciola e frutta piemontese (-16,1% corrispondenti a 36,9 milioni di euro), distretto condizionato anche da una produzione poco abbondante e costi di produzione in aumento.