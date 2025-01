Eataly, piano di espansione negli aeroporti

Eataly compie 18 anni e sotto le insegne di Investindustrial prepara un'espansione con un piano di nuove aperture negli aeroporti di Torino, negli Usa, in Canada e in Francia. L'ha annunciato il ceo Andrea Cipolloni in un'intervista al Corriere della Sera.

"Torino resta il cuore della nostra attività: tra l'altro, in termini di coperti, è il miglior punto vendita del gruppo", spiega il ceo nell'articolo pubblicato nell'edizione torinese del quotidiano. "A breve inizieremo il restyling dell'ex Carpano. E nel territorio puntiamo al terzo negozio: ci piacerebbe aprire all'aeroporto di Caselle. Detto questo, il nostro progetto di sviluppo continua a essere internazionale".

Nonostante tutto, nonostante anche i dazi di Trump, per dire, gli Stati Uniti restano una meta preferita. "Gli Usa -dice Cipolloni- sono troppo importanti per noi, tanto che valgono il 60% dei nostri ricavi. Il made in Italy va fortissimo e così è stato anche in anni difficili per il retail per colpa dell'inflazione. Ma la nostra intenzione è continuare a crescere. Infatti, lanceremo il format Eataly Caffè in 4 aeroporti americani e poi in 3 scali in Francia. Inoltre, vogliamo incrementare la quota di mercato dei prodotti a marchio Eataly che in alcune categorie stanno diventando dei best seller". Gli scali in target sono quelli di Philadelphia e Miami negli Usa, e quello di Toronto in Canada.

Cipolloni ha annunciato anche la ristrutturazione dello storico locale nel capoluogo Sabaudo. Come cambierà il punto vendita di Torino? "Teniamo il modello vincente -conferma l'ad-. Dopo la ristrutturazione del Teatro Smeraldo, cioè il punto vendita milanese, ora tocca a Torino. Non cambierà il modello ma faremo un lavoro dedicato a renderlo più confortevole: introdurremo più assaggi, com'era all'inizio. Cominceremo i lavori entro fine anno. E spero comincino presto i lavori anche per Torino Caselle: é un progetto che mi piacerebbe mandade in porto ma non dipende solo da noi".

Intanto, fino a lunedì prossimo 27 gennaio ci sono i festeggiamenti per i 18 anni (vedi articolo di EFA News). "Mettiamo a disposizione il miglior spazio all'interno dello store di Torino per il mercato solidale. Abbiamo invitato diverse onlus a vendere i loro prodotti da noi: ci saranno Cooperativa Sociale Alice, Fattoria Sociale Paidelar, Frolla Microbiscottificio, Ex Eat, Insuperabili, Luna Blu, Piazza dei Mestieri e Tortellante. Senza dimenticare che faremo festa con gli chef stellati, da Cracco a Rezdora".