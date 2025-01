Bat Italia: Fabio de Petris nominato presidente

Fabio de Petris è stato nominato presidente di Bat Italia, azienda dei beni di largo consumo con un portfolio prodotti multi-categoria nel settore della nicotina, e consolida così un percorso di crescita professionale all'interno dell'azienda. Il Consiglio di Amministrazione, a seguito dell’uscita del presidente Alessandro Bertolini, ha conferito all’unanimità questo nuovo incarico al già amministratore delegato dell’Azienda, riconoscendo il suo importante contributo strategico nello sviluppo dell'azienda verso un futuro migliore, A Better Tomorrow™. Nel corso del CdA, Andrea Di Paolo, Corporate & Regulatory Affairs Director di Bat Italia e Presidente di Bat Trieste, è entrato nel Consiglio di Amministrazione come vicepresidente di Bat Italia.

Con le nomine di de Petris e Di Paolo a nuove cariche di responsabilità, Bat Italia rafforza la propria connotazione di impresa dai fondamenti italiani e si dota di una leadership forte e coesa, in grado di guidare l'azienda nel suo percorso di trasformazione e innovazione nel settore della nicotina, in linea con le esigenze degli investitori e del mercato di riferimento, in costante evoluzione.

"In un momento cruciale del settore", ha dichiarato de Petris, "continueremo a lavorare con impegno per sostenere l’innovazione e guidare il cambiamento verso un futuro sostenibile e senza fumo. Ci attendono sfide entusiasmanti che sono sicuro proietteranno Bat Italia sempre più verso un futuro sostenibile e senza fumo”.

Fabio de Petris, laureato in Economia presso l’Università di Napoli “Federico II”, è entrato in Bat nel 2011 dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, guidando con successo diverse aree di business, in Italia e all’estero. Dal 2022 è amministratore delegato di Bat Italia, accompagnando l’azienda in una fase di crescita e innovazione. La sua nomina a Presidente testimonia ulteriormente il suo ruolo strategico all'interno dell'azienda e la fiducia riposta nelle sue capacità di leadership.

In continuità con la strategia aziendale, è entrato nel CdA Andrea Di Paolo in veste di Vice Presidente di Bat Italia. Di Paolo, che continuerà a mantenere la carica di presidente di Bat Trieste e il ruolo di Corporate & Regulatory Affairs Director di Bat Italia, dichiara: “Porterò avanti con dedizione il mio impegno per affrontare le sfide del nostro settore, promuovendo soluzioni innovative e sostenibili in grado di creare valore condiviso per il Paese e per le comunità in cui operiamo e che possano allo stesso tempo permetterci di competere, crescere e accelerare la transizione verso un mondo senza fumo”.

Andrea Di Paolo, entrato in azienda nel 2002, sin dall’arrivo del Gruppo nel nostro Paese, vanta una solida esperienza nel mercato di riferimento, avendo ricoperto ruoli di crescente responsabilità. In Bat, ha guidato le funzioni legali e regolamentari per l'Italia e successivamente per l'area del Sud Europa, dimostrando una profonda conoscenza del settore e un'eccellente capacità gestionale. Il suo contributo è stato fondamentale per la realizzazione del progetto "A Better Tomorrow™ Innovation Hub" di Trieste, dove ha gestito tutti gli aspetti legali e le relazioni istituzionali, creando un ecosistema innovativo e integrato con il territorio locale, e assumendo la carica di Presidente dal 2023.