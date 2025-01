Fieragricola Tech: due giorni all'insegna dell'innovazione

Fieragricola Tech torna a Verona con una nuova carrellata di contributi su robotica, automazione, energie rinnovabili, agricoltura di precisione e biosoluzioni. L'evento si tiene a Veronafiere il 29 e 30 gennaio, con la partecipazione di 64 aziende espositrici già confermate.

Giunta alla quarta edizione, Fieragricola Tech conferma il modello vincente di “expoconference”, con convegni e workshop finalizzati all’aggiornamento e alla formazione verso le nuove frontiere dell’agricoltura e rivolti a imprenditori agricoli, allevatori, imprenditori agromeccanici, veterinari, energy manager, agronomi, periti agrari, agrotecnici, operatori della filiera agricola, studenti universitari.

La sfida dell’agricoltura digitale è articolata e complessa, anche per la rapidità stessa delle innovazioni nel settore, e nel corso di Fieragricola Tech gli operatori potranno approfondire diverse tematiche nei webinar organizzati da Veronafiere in collaborazione con l’Accademia dei Georgofili (la più antica istituzione del mondo dedicata all’agricoltura, fondata a Firenze nel 1753) e Image Line. Il 29 gennaio (ore 9.30, Tech Forum Verde), focus sul tema "Interoperabilità in agricoltura: stato dell’arte e prospettive", con interventi di Gianluca Brunori (Università di Pisa) e Andrea Cruciani (Agricolus).

Il 30 gennaio (ore 9.30, Tech Forum Blu), riflettori accesi su "Intelligenza Artificiale in agricoltura: prospettive e attualità"; interverranno Laura Ercoli (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa) e Marco Montali (Libera Università di Bolzano). Alle10.45 (Tech Forum Verde), spazio al convegno "I dati per dare valore al Made in Italy: certificazione, carbon credits e sostenibilità". Ne parleranno Giuseppe Liberatore (direttore generale di Valoritalia) e Roberta Farina (Crea).Alle 15.30 (Tech Forum Verde), Angelo Frascarelli (Università di Perugia) e Salvatore Carfì (direttore di Agea Coordinamento) affronteranno le nuove frontiere del "Quaderno diCampagna dell’agricoltore nel fascicolo aziendale: implicazioni pratiche".

A seguire (ore 16:30, Tech Forum Verde), la presentazione del nuovo sistema "Agrinput: integrare Intelligenza Artificiale e Realtà Aumentata per l’uso consapevole dei mezzi tecnici in agricoltura", con il rilascio di una App dedicata. Ne parleranno Marco Vieri (Università di Firenze) e Manuel Isceri (direttore di Agrofarma e Assofertilizzanti in Federchimica).

Tra le aziende che espongono a Fieragricola Tech 2025, figura Netsens, realtà acquisita nel 2024 da Diagram gruppo dell’agritech, a Fieragricola Tech (Verona 29-30 gennaio), che propone due iniziative e una conferenza stampa in programma all’interno dell’evento fieristico. Mercoledì 29 gennaio, alle 12, presso lo Stand D1 – Palaexpo, avrà luogo uni workshop dimostrativo dal titolo Smartsense: utilizzare i dati meteo per ottimizzare le decisione agronomiche.

Giovedì 30 gennaio, alle 12, presso lo Stand D1 – Palaexpo, si tiene una conferenza stampa per presentare la nuova versione di LiveData 2.0, il più intuitivo sistema di monitoraggio ed elaborazione dei dati in campo. LiveData 2.0 è la piattaforma realizzata da Netsens, azienda specializzata nella sensoristica.

A seguire, workshop dimostrativo dal titolo Netsens LiveData 2.0: il più intuitivo sistema di monitoraggio dei dati in campo. Netsens è un’azienda italiana che dal 2004 produce sistemi per agricoltura, meteorologia, ambiente ed infomobilità. Sede a Calenzano (Fi), tutti i prodotti Netsens sono progettati e prodotti in Italia.