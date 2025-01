Macfrut Academy: riflettori puntati sui kiwi

La filiera del kiwi a polpa gialla e a polpa rossa protagonista nella nuova videolezione della Macfrut Academy, l'innovativa piattaforma promossa da Macfrut. In programma giovedì 30 gennaio alle ore 17 (italiane), la puntata potrà essere seguita gratuitamente registrandosi nella piattaforma dell’Academy: https://academy.macfrut.com

Al centro del focus c’è il kiwi, uno dei frutti più interessanti del momento: prodotto capace di generare valore per l’intera filiera e anche per questo interessato da importanti investimenti. Il percorso di innovazione, a partire da quella varietale, sta stimolando il mercato e accanto all’ormai tradizionale kiwi verde, lo sviluppo si è focalizzato sulle varietà a polpa gialla e rossa come evidenzia la videolezione della Macfrut Academy, condotta dal giornalista Maicol Mercuriali.

Secondo i dati dell’International Kiwifruit Organization la produzione europea di kiwi si attesta intorno alle 700mila tonnellate. A fare la parte del leone è ancora il kiwi verde, la cui produzione è minacciata dalle fitopatie come la moria, la batteriosi Psa, ma anche da nuovi patogeni emergenti e da insetti come la cimice asiatica. In questo quadro, caratterizzato anche dagli effetti negativi del cambiamento climatico sui principali areali di riferimento per l’actinidia, si sono inserite le varietà a polpa gialla e rossa che, oltre a rappresentare un’innovazione di gusto, portano con sé anche una migliore resilienza rispetto alle sfide fitosanitarie e climatiche. Un’evoluzione che ha bisogno di essere sostenuta e guidata per mantenere equilibrio nei volumi e uno standard qualitativo elevato. Per sostenere l’innovazione e affrontare le sfide di un mercato sempre più esigente, tutelando il reddito degli agricoltori e la marginalità delle filiera, sono fondamentali dei modelli organizzativi capaci di valorizzare l’innovazione varietale.

Nella videolezione dedicata alla filiera del kiwi giallo e rosso, Macfrut Academy approfondisce il modello Jingold. Si parte dai criteri che guidano la scelta degli areali a quella varietale per arrivare alla costruzione dei disciplinari, specifici per ogni varietà, che regolano i principali fattori come irrigazione, gestione del suolo e la difesa. Spazio poi ai progetti di ricerca, alle tecnologie di monitoraggio e al controllo qualità. Il monitoraggio viene effettuato da parte di operatori indipendenti, come Check Fruit: un ulteriore sistema di garanzia che Jingold fornisce al mercato.

La difesa della qualità prodotta in campo e selezionata in magazzino ha un prezioso alleato: il packaging. Con Smurfit Westrock la videolezione approfondisce le principali soluzioni utilizzate per il confezionamento dei kiwi, anche in funzione dei mercati di destinazione. Anche per questo ambito vengono esplorate le ultime frontiere dell’innovazione: ad esempio l’imballo che funge da assorbitore di etilene, allungando così la shelf life del frutto o le soluzioni dedicate a un canale ancora di nicchia, ma in crescita, come l’e-commerce.

Il kiwi è il terzo frutto italiano più esportato nel mondo dopo mele e uva da tavola. La logistica è un altro tassello fondamentale nella catena del valore di questo prodotto. E con Nord Ovest la videolezione analizza tutti i passaggi fondamentali per difendere la qualità anche durante il trasporto dei frutti, ma anche le ultime tecnologie disponibili per tracciare le spedizioni.