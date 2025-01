Immobiliare. Dea Capital: a Park West arriva Fiditalia

Fiditalia, società del credito al consumo appartenente al Gruppo Société Générale, ha scelto gli uffici di Park West a Milano come nuovo headquarter italiano. Con il supporto di Dils in qualità di advisor, Fiditalia ed il fondo Park West hanno firmato il relativo contratto di locazione portando l’occupancy al 75%. Questo risultato conferma l’attrattività del progetto, che già ospita importanti realtà aziendali come Carrefour Italia, Lutech, Impresoft, Dow Chemical, Wolters Kluwer, Air Liquide, Kyowa Kirin e Regus, oltre a marchi del settore Food & Leisure come Pizzikotto, Anytime Fitness, Gruppo Consoli e Flip and Eat. L’obiettivo entro il primo semestre del 2025 è completare la locazione degli spazi disponibili, grazie al lavoro che Dils e Cbre stanno svolgendo come responsabili delle attività di commercializzazione.

Il centro direzionale Park West nasce da un’iniziativa di DeA Capital Real Estate Sgr, con il Fondo Park West, con Orion European Real Estate Fund V come investitore del Fondo. Park West, hub di uffici situato nel quadrante sud-ovest di Milano firmato dallo studio Mca (Mario Cucinella Architects), si afferma come una destinazione attrattiva per aziende alla ricerca di spazi innovativi e flessibili con piastre di oltre 2.300 mq a pianta libera.

Con una superficie complessiva di circa 35mila mq distribuiti su tre edifici ed immersi nel nuovo parco dei Fontanili, l’attenzione al benessere del lavoratore si riflette nella presenza di ampi spazi comuni e di aggregazione, tra cui un ristorante aziendale, un auditorium, una palestra e un’area bambini. Le aree esterne composte due piazze, diverse terrazze e i rooftop delle torri, favoriscono momenti di socialità e relax, contribuendo a un ambiente lavorativo dinamico e stimolante.

Il complesso è pensato per promuovere la sostenibilità, con infrastrutture dedicate alla mobilità green, come parcheggi per biciclette dotati di stazioni di manutenzione e punti di ricarica per veicoli elettrici. Inoltre, la posizione strategica garantisce un’eccellente accessibilità, grazie alla vicinanza al capolinea della Metro M1 Bisceglie, alla nuova Metro M4 San Cristoforo e a un’estesa rete ciclo-pedonale, oltre alla connessione con la tangenziale ovest di Milano.

Park West è un progetto che sta ottenendo le più prestigiose certificazioni ambientali e di benessere, tra cui Leed Platinum, Well e Fitwel, a testimonianza dell’impegno verso un futuro sostenibile.