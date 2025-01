Terreni coltivabili: i più costosi dell'UE sono a Malta

Secondo Eurostat, nel 2023, il prezzo medio di 1 ettaro di terreno coltivabile nell'Unione Europea è stato di 11.791 euro, mentre il prezzo medio annuo di affitto di terreni coltivabili e/o pascoli permanenti era di 173 euro all'ettaro.

Tra i 22 paesi dell'UE con dati disponibili, di gran lunga il prezzo medio più alto per 1 ettaro di terreno coltivabile è stato registrato a Malta, a 283.039 euro all'ettaro. Il secondo prezzo medio più alto è stato nei Paesi Bassi a 91.154 euro all'ettaro, e poi in Lussemburgo a 42.540 euro all'ettaro. Al contrario, i prezzi medi più bassi sono stati registrati in Croazia (4.491 euro all'ettaro), Lettonia (4.591 euro) e Slovacchia (5.189 euro).

Nei prezzi dei terreni nell'UE si sono verificate forti variazioni regionali. Al di fuori di Malta, che è una regione unica a questo livello di dettaglio, il prezzo medio più alto per 1 ettaro di terreno coltivabile è stato registrato a Vienna in Austria (189.000 euro), seguito da Flevoland nei Paesi Bassi (178.093 euro) e Canarias in Spagna (148.247 euro).

I prezzi più bassi sono stati registrati nelle regioni svedesi di Övre Norrland (1.951 euro per ettaro) e Mellersta Norrland (2.378 euro) e nella regione francese Franche-Comté (2.580 euro).

Tra i 21 paesi dell'UE con dati disponibili, il prezzo medio annuo di affitto più alto per terreni coltivabili o pascoli permanenti è stato registrato nei Paesi Bassi, a 914 euro per ettaro. Al contrario, i prezzi di affitto dei terreni sono stati più bassi in Slovacchia (67 euro per ettaro).

Tra le regioni dell'UE, l'affitto di 1 ettaro di terreno agricolo nel 2023 è stato il più costoso nella regione olandese di Flevoland (1.787 euro per ettaro), Canarias in Spagna (1.164 euro) e Noord-Brabant (1.111 euro) nei Paesi Bassi.

Al contrario, le regioni svedesi di Övre Norrland e Mellersta Norrland hanno avuto gli affitti fondiari più bassi (24 euro per ettaro nel 2022), seguite da vicino da Stredné Slovensko (40 euro per ettaro) e Východné Slovensko (43 euro per ettaro) in Slovacchia.