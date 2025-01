Nostromo: largo alle donne

Per consolidare il processo di sviluppo, Nostromo, azienda di riferimento nel mercato ittico conserviero, dal 1993 parte del gruppo spagnolo Nauterra, annuncia due importanti novità all’interno del team di management. Francesca Ganassi è stata nominata Marketing Manager, mentre Giulia Bizzarri, da oltre 17 anni in azienda, ricopre il ruolo di Business Development Manager.

Modenese, laureata in Economia aziendale, con specialistica in Management Internazionale e un Master in Marketing Management, Francesca Ganassi ha maturato una solida esperienza lavorando in primarie aziende del settore agroalimentare. Nel febbraio 2012 è entrata in Grandi Salumifici Italiani S.p.A con il ruolo di Trade Marketing Specialist Gdo, per occuparsi poi delle azioni di sviluppo del canale tradizionale.

Nel 2020, è passata in Nostromo S.p.A. come Trade Marketing Manager, assumendo la responsabilità dell'implementazione e del coordinamento della divisione di trade marketing, fino all’attuale nomina a Marketing Manager del brand leader nel settore delle conserve ittiche.

Tra gli obiettivi di Ganassi uno specifico focus sull’implementazione di innovative strategie di marketing finalizzate a supportare i processi di consolidamento e sviluppo del marchio Nostromo nel mercato nazionale.

Laureata in Economia e Marketing Internazionale con un Mba in Business Administration alla Bologna Business School, Giulia Bizzarri ha iniziato il percorso professionale nel 2006 come Assistant Product Manager in Grandi Salumifici Italiani S.p.A.

Nel 2008, entrata in Nostromo S.p.A., ha ricoperto il ruolo di Product Manager occupandosi dello sviluppo e della gestione delle nuove referenze. Nel 2014 viene nominata Marketing & Trade Marketing Manager dell’azienda conserviera ittica gestendo il coordinamento delle attività strategiche di marketing, il lancio di nuovi prodotti e marchi, sviluppando iniziative di posizionamento e campagne di comunicazione integrate multicanale. Da gennaio 2025, con la nomina a Business Development Manager, Bizzarri ha il compito di esplorare nuove opportunità di espansione commerciale.

"Il mio obiettivo", dichiara Ganassi, "è contribuire a rafforzare ulteriormente il posizionamento del brand, attraverso strategie di marketing innovative e mirate, in grado di rispondere alle sfide di un mercato di riferimento estremamente competitivo. Sono convinta che, grazie alla solidità del marchio e alla qualità dei prodotti, ci siano ampie opportunità per favorire una crescita ancora più sostenuta del nostro business".

Da parte sua, Bizzarri sottolinea: "Tra le mie priorità l'individuazione di nuove opportunità commerciali e lo sviluppo di alleanze strategiche che ci consentano di consolidare il ruolo di Nostromo come un partner commerciale affidabile. In particolare, mi concentrerò sulla creazione di nuovi accordi commerciali per rafforzare ulteriormente la presenza di Nostromo nel mercato, valorizzando la qualità e l'affidabilità che contraddistinguono il nostro brand".