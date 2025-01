Irlanda: boom export, Italia tra i principali partner

Il valore delle esportazioni di prodotti alimentari e bevande irlandesi ha raggiunto nel 2024 la cifra record di 17 miliardi di euro, con un aumento del 5% rispetto all’anno precedente. Questi i dati raccolti all’interno del report “Export Performance and Prospects” (2024/25) di Bord Bia, ente governativo irlandese per la promozione dei prodotti food & beverage dell’Isola di Smeraldo.

Nonostante le sfide commerciali globali causate dall'instabilità geopolitica, dall'inflazione fluttuante e dai costi commerciali elevati, l’incremento dell’export segna un importante traguardo per gli esportatori di alimenti e bevande irlandesi. Anche se l’aumento dei prezzi ha colpito imprese e consumatori, sono diverse le categorie merceologiche che hanno registrato una crescita sia in termini di volume che di valore, in particolare, la carne, i prodotti ittici, i prodotti lattiero-caseari e le bevande.

In particolare, le esportazioni totali per il settore delle carni sono aumentate del 6%, raggiungendo i 4,3 miliardi di euro, quelle di prodotti ittici hanno toccato i 595 milioni di euro (+9% rispetto al 2023) mentre il valore delle esportazioni di prodotti lattiero-caseari irlandesi è rimasto stabile a 6,3 miliardi di euro. Notevole la crescita del valore delle esportazioni di bevande che registra un aumento del 19% raggiungendo 2,1 miliardi di euro, grazie all’incremento del consumo di ready-to-drink (Rtd oltre 235 milioni di euro) e grazie alle esportazioni di whiskey (+ 13% rispetto al 2023).

L'Italia continua a essere un importante partner commerciale per l'Irlanda nel settore alimentare e delle bevande con esportazioni che nel 2024 hanno superato i 465 milioni di euro, in particolare gli Italiani apprezzano molto la carne bovina irlandese, ora anche Igp. La carne bovina irlandese proviene proprio da animali selezionati che seguono una dieta composta per almeno il 90% da erba e che pascolano nelle distese dei prati dell’isola per un minimo di 220 giorni all'anno. 277 milioni di euro è il totale delle esportazioni per il settore delle carni irlandese verso il Bel Paese, di cui la carne bovina rappresenta oltre l'84% per un totale complessivo di 233 milioni di euro.

Gli Italiani apprezzano molto anche i prodotti ittici irlandesi, non un caso quindi che l’Italia rappresenti il mercato più grande di esportazioni di scampi con un valore pari a 62,5 milioni di euro. In particolare, sono riconosciute e apprezzate le raffinatezze di questi crostacei irlandesi provenienti dalle acque incontaminate dell'Oceano Atlantico, caratterizzati da un’ottima consistenza e freschezza, che viene mantenuta grazie ai processi di lavorazione e al congelamento a bordo che garantiscono l’elevata qualità della materia prima.

Anche nel resto dei Paesi UE le esportazioni sono aumentate per un valore di quasi 5,9 miliardi di euro (+4% rispetto al 2023): l'Unione Europea, infatti, rappresenta ora il 35% di tutte le esportazioni di prodotti alimentari e bevande irlandesi con quasi il 40% delle esportazioni totali rappresentate da Francia (5%), Germania (12%) e Belgio (12%). D’altra parte, il Regno Unito – uno dei principali mercati con una quota totale di esportazioni stimata a quasi il 35% – registra una crescita del +7% (5,9 miliardi di euro). In generale, il valore del commercio verso i mercati internazionali è aumentato di quasi il 5% nel 2024, raggiungendo i 5,2 miliardi di euro. Questo aumento è stato determinato principalmente da un incremento del 14% del commercio con il Nord America che ha raggiunto circa 2 miliardi di euro. Diversamente in Asia sono diminuite le esportazioni di carni suine in Cina scendendo sotto i 100 milioni di euro, parallelamente alla decrescita dei prodotti lattiero-caseari pari al 12%. Consistente l’incremento dell’export in Africa (+10%) che permette di registrare un aumento a 950 milioni di euro.