Masaf, decreto da 10 milioni di euro per la filiera apistica

È stato pubblicato dal ministero per l'Agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste il decreto "recante interventi a sostegno della filiera apistica, a valere sul "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura". Il decreto ha come obiettivo quello di sostenere gli imprenditori apistici per "contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla concomitanza di eventi climatici negativi, di fattori naturali e di eventi socioeconomici di carattere internazionale".

Le risorse ammontano a 10 milioni di Euro "a valere sul capitolo 7098 pg. 01 rubricato “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” di provenienza dell’esercizio 2023". Le risorse, sono affidate al soggetto gestore individuato in Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) quale organismo pagatore.

Il beneficio può essere concesso un aiuto una tantum determinato sul numero degli alveari detenuti alla data del 31 dicembre 2023. L’importo dell’aiuto è determinato in base alla appartenenza del richiedente ad una delle fasce di sostegno definite in base alle classi di alveari allevati e dall’importo delle risorse destinate a ciascuna delle menzionate fasce di sostegno. Il beneficio, secondo la tabella ministeriale, di fatto varia. Le risorse complessivamente destinate alla fascia di alveari più massiccia, ossia quella che va da 105 a 199 alveari (a cui appartengono 1.358 apicoltori potenzialmente beneficiari per un numero di alveari complessivo di 192.752) è di 1.638.392 Euro: in questa fascia il valore una tantum per azienda è di 1.206 Euro. La fascia di alveari minore è quella di 1.000 e oltre 1.000 alveari con 93 apicoltori potenzialmente beneficiari che hanno destinate complessivamente risorse per 1.725.504 Euro: a ciascuna azienda spetta una tantum 18.553,81 Euro.

Gli altri aiuti riguardano:

aziende con 200-299 alveari a cui spetta 2.268,59 Euro una tantum;

aziende con 300-499 alveari (4.248,92 Euro);

aziende con 500-699 alveari (6.738,17 Euro)

aziende con 700-999 alveari (9.693,58 Euro).

I beneficiari devono essere: