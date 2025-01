Si avvicina Pescare Show, a Rimini dal 7 al 9 febbraio

Dalle attrezzature più tecniche ai viaggi di pesca più avventurosi, passando per le ultime novità nel campo della nautica: da venerdì 7 a domenica 9 febbraio 2025, Rimini si trasforma nel cuore pulsante del mondo della pesca sportiva con Pescare Show. Al salone organizzato da IEG-Italian Exhibition Group, esperti e curiosi potranno scoprire le ultime novità del settore e mettersi alla prova con dimostrazioni tecniche e tantissime altre attività che coinvolgono Rimini e il suo territorio all’insegna della pesca sportiva. Un’attività che rappresenta una community in crescita e che in Emilia-Romagna unisce una base consistente di appassionati: in questa regione risiede circa l’8% dei pescatori tesserati Fipsas-Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee (dati 2024).

Evento che coinvolge il territorio



Pescare Show Rimini non è solo un evento fieristico, ma una manifestazione che coinvolge attivamente il territorio con attività che escono dai padiglioni della fiera. A partire dal 1° Trofeo di Pesca al Colpo “Pescare Show” al Lago Pascoli Rimini, centro sportivo e didattico FIPSAS, nella mattinata di domenica 9 febbraio: i vincitori verranno premiati in fiera nel pomeriggio per le diverse categorie in gara. Sempre domenica 9 febbraio, dalle 8.30 alle 10.30, la Darsena di Rimini, nella zona antistante il Club Nautico, ospiterà attività all’aperto curate da Fishing & Biodiversity per esercitarsi nel Light Rock Fishing, tecnica di pesca con attrezzature leggere. A Pescare Show Rimini, alla presenza della Federazione Italiana Motonautica, saranno premiati i vincitori del 1° trofeo Repubblica di San Marino “Pescare Show”, competizione di moto d'acqua cronometrata organizzata da Aquabike San Marino in collaborazione con Pescare Show e IEG, che si è tenuta il 26 gennaio nelle acque antistanti il Lido San Giuliano a Rimini, con la partecipazione di oltre 30 atleti. In fiera, presso lo stand del Club Nautico di Rimini, ci sarà anche la consegna dei passaporti IGFA- International Game Fish Association a tutti i bambini delle scuole primarie del territorio che hanno partecipato alle attività di approfondimento e divulgazione di biologia marina svolte con le biologhe marine Carlotta Santolini e Chiara Gambardella.

Un concentrato di novità

E poi, tante le proposte da scoprire in fiera, per tutte le tecniche sportive. Dai marchi storici come Trabucco, Tubertini, Maver e Artico, passando per i top brand della pesca in mare, come Sunrise, presente con Avet Reel, Borderline con Accurate, Scorziello SaSa con brand come Jatsui, Tica e Falcon, Normic con le sue novità da testare attraverso il simulatore. E ancora, i marchi di punta distribuiti da Boscolo Sport, tra i quali Varivas, ZMAN, MV110, JLC, brand spagnolo per la prima volta al Pescare Show, e molti altri, in una vera esplosione di novità per tutti i gusti. Gli amanti della pesca a mosca troveranno i prodotti di H2O e The Butcher, 54 Dean Street, Fly Shop La Vallata e AT. Rods, con canne artigianali e attrezzature esclusive.

E per chi sogna avventure di pesca, in luoghi esotici e non, saranno presenti tour operator specializzati come Go to Fish, River Fishing Mongolia, Denmark Fishing Lodge e Inland Fisheries Ireland. Rimanendo in Italia, conferma la sua storica presenza Trentino Fishing, mentre debuttano a Pescare Show Turismo Torino e Provincia con l’offerta dedicata alla Val di Susa e Ars Tronto (Ascoli Piceno) con la FIPSAS Comitato Regione Marche. Non mancheranno le dimostrazioni pratiche, i corsi e gli incontri con grandi nomi del settore, per un'esperienza davvero completa.E per chi sogna avventure di pesca, in luoghi esotici e non, saranno presenti tour operator specializzati come Go to Fish, River Fishing Mongolia, Denmark Fishing Lodge e Inland Fisheries Ireland. Rimanendo in Italia, conferma la sua storica presenza Trentino Fishing, mentre debuttano a Pescare Show Turismo Torino e Provincia con l’offerta dedicata alla Val di Susa e Ars Tronto (Ascoli Piceno) con la FIPSAS Comitato Regione Marche. Non mancheranno le dimostrazioni pratiche, i corsi e gli incontri con grandi nomi del settore, per un'esperienza davvero completa.

Anteprime mondiali



Pescare Show offrirà anche un'ampia sezione dedicata alla nautica e all’elettronica. Questo evento esclusivo, in programma venerdì 7 febbraio alle ore 12, sarà l'occasione per ammirare da vicino le ultime innovazioni nel mondo della nautica da diporto e scoprire tutte le caratteristiche di questa imbarcazione pensata per soddisfare le esigenze dei pescatori più esigenti e degli amanti della crociera. In fiera anche Garmin, Lowrance, Raymarine, KD Italy con i brand Humminbird, Minn Kota e Cannon e Furuno Italia, che presenteranno le loro ultime tecnologie per la navigazione. Faranno il loro debutto a Pescare Show Acquasport Nautica con il nuovissimo Tiger Marine 850 OP Sport Fishing, Quick Italy con MC2 insieme al cantiere Scandinavian Boat e Gruppo MED.

Un parterre di esperti



A Rimini sarà possibile incontrare i maggiori esperti delle diverse tecniche di pesca:

Hans van Klinken , l’inventore del celebre Klinkhammer, conosciuto dagli amanti della pesca a mosca, presenterà il suo nuovo libro The Klink;

, l’inventore del celebre Klinkhammer, conosciuto dagli amanti della pesca a mosca, presenterà il suo nuovo libro The Klink; Davide Muccino Zarlenga spiegherà i segreti della tecnica giapponese Tenkara;

spiegherà i segreti della tecnica giapponese Tenkara; Andrea Malzanini insegnerà a creare mosche classiche;

insegnerà a creare mosche classiche; Max Malli , fondatore del movimento “the Spey Band”, racconterà i dietro le quinte della tecnica Spey con canna a due mani;

, fondatore del movimento “the Spey Band”, racconterà i dietro le quinte della tecnica Spey con canna a due mani; Aldo Menghini condividerà la sua esperienza tra tecnica tradizionale e Tenkara.

Inoltre, saranno presenti ospiti speciali come: