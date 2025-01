Sigep 2025: Tetra Pak mette in mostra le sue innovazioni

Le ultime innovazioni di Tetra Pak ben si coniugano con le sempre più forti esigenze anti-spreco e con le nuove tendenze di mercato, gelati a base vegetale, in primis. Sigep 2025, tenutosi a Riminifiera, dal 18 al 22 gennaio, a rappresentato un'ottima vetrina per il gruppo. Nel contesto del salone internazionale del dolce, del gelato, della panificazione e del foodservice, EFA News ha raccolto il comento di Marco Zandermann, Processing Sales Manager Tetra Pak South Europe.

Che novità avete presentato a Sigep?

Anche quest’anno Sigep ha rappresentato un’importante occasione di incontro e di confronto con partner e clienti di lunga data, ma anche nuovi. Abbiamo, infatti, presentato in stand diverse soluzioni dedicate al mondo del gelato, progettate per rispondere alle diverse sfide legate alla produzione di questa tipologia di prodotti. Tra le principali apparecchiature in mostra quelle per il dosaggio degli ingredienti, il miscelatore-pastorizzatore in batch closed-top da 300 litri, la Tetra Pak® Pump Station M3 destinata al pompaggio di ingredienti liquidi per linee di gelato dalla grande versatilità, e il Tetra Pak® Continuous Freezer S700 A2. In particolare, su quest’ultimo, un mantecatore a ciclo continuo, abbiamo apportato delle modifiche significative che ci hanno permesso di conservare la medesima capacità produttiva, riducendo gli sprechi, e di implementare un nuovo gas refrigerante con indice Gwp inferiore a 150, un sostanziale miglioramento rispetto al gas utilizzato in precedenza.

Ulteriori novità e prospettive future?

Sempre in occasione della manifestazione, abbiamo dato modo ai visitatori di effettuare una speciale tasting experience, incentrata su una nuova formulazione di gelati a base vegetale, che rappresenta un’alternativa leggera e gustosa proprio come i tradizionali gelati a base latte, e che si pone in linea con i trend globali del mercato. Trattandosi, infatti, di un settore in continua evoluzione, puntiamo a supportare i nostri clienti e partner con un’offerta completa di soluzioni, che consenta loro di passare da una produzione discontinua ad una continua in modo efficiente, preservando la qualità dei propri prodotti in un’ampia gamma di ricette. Le macchine che abbiamo presentato nella cornice di Sigep incarnano proprio questo approccio.

Può descriverci la sua unit, i vostri clienti e il tipo di operazioni sul mercato?

Il know how di Tetra Pak nel settore del gelato ci permette di offrire un catalogo completo di soluzioni per la produzione e il confezionamento, coprendo ogni fase del processo, dalla formulazione delle ricette al confezionamento finale. Questo ci permette di supportare i nostri clienti - dai piccoli produttori artigianali alle grandi aziende - nella creazione di prodotti innovativi e di alta qualità. Tutto questo accompagnato da una collaborazione costante e dalla capacità di rispondere in maniera puntuale alle più attuali esigenze e richieste del mercato. Le operazioni di Tetra Pak includono ricerca e sviluppo per migliorare costantemente i prodotti e rispondere alle nuove tendenze, supporto tecnico per garantire l’implementazione efficace delle soluzioni e promozione di pratiche sostenibili in tutte le fasi della produzione. Completano l’offerta le soluzioni digitali per il monitoraggio e l’ottimizzazione della produzione. Tetra Pak si conferma dunque un partner affidabile e innovativo per gli operatori del settore dei gelati, grazie a soluzioni su misura per ogni esigenza e supporto continuo per garantire il successo dei suoi clienti.