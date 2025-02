Usa: riprendono importazioni bovine dal Messico

Il Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti, attraverso l'Animal and Plant Health Inspection Service (Aphis), ha annunciato la ripresa delle importazioni di bovini e bisonti dal Messico. Il provvedimento dovrebbe entrare in vigore nei prossimi giorni. Una misura in controtendenza rispetto alla linea protezionista della nuova amministrazione Trump (leggi notizia EFA News), per quanto si presuma anche questi capi di bestiame provenienti da oltreconfine saranno sottoposti a dazio.

Per proteggere gli allevamenti statunitensi, l'Aphis ha interrotto le spedizioni di bovini e bisonti messicani a novembre 2024 dopo un rilevamento positivo di Mosca assassina (New World Screewworm), parassita carnivoro che attacca i bovini, nel Messico meridionale. Dopo ampie discussioni tra i rappresentanti dei Paesi, l'Aphis e il Messico hanno concordato e implementato un protocollo completo di ispezione e trattamento pre-autorizzazione per garantire un movimento sicuro e mitigare la minaccia di Nws.

La massima priorità dell'Aphis è proteggere il bestiame americano dai parassiti stranieri. Come parte del protocollo firmato tra i paesi, il Messico ha identificato e preparato recinti di ispezione pre-esportazione a San Jeronimo, Chihuahua e Agua Prieta, Sonora, che l'Aphis ha visitato, ispezionato e approvato. Il bestiame e i bisonti saranno ispezionati e trattati per la Mosca assassina da veterinari qualificati e autorizzati prima di entrare nei recinti di ispezione pre-esportazione, dove saranno nuovamente sottoposti a ispezione da parte di funzionari messicani prima di procedere all'ispezione finale Aphis e quindi attraversare rispettivamente i porti di ingresso di Santa Teresa e Douglas. Il bestiame e i bisonti approvati per l'importazione saranno inoltre immersi in una soluzione per garantire che siano privi di insetti e zecche. Gli Stati Uniti e il Messico stanno lavorando a stretto contatto per approvare ulteriori recinti di ispezione pre-esportazione e riaprire il commercio attraverso altri porti di ingresso.

Per supportare gli sforzi del governo Usa per tenere la Mosca assassina fuori dal Paese, Aphis continuerà a lavorare con i partner in Messico e America Centrale per sradicare il parassita dalle aree colpite e ristabilire la barriera biologica a Panama, su cui sta lavorando dal 2006.

Negli ultimi due anni, la Mosca assassina si è diffusa a nord della barriera in tutto Panama e in Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Belize e ora in Messico. Una diffusione dovuta a molteplici fattori, tra cui nuove aree di allevamento in precedenti regioni barriera per il controllo delle mosche e maggiori spostamenti di bestiame nella regione. L'Aphis sta rilasciando mosche sterili tramite rilascio aereo e terrestre in posizioni strategiche, concentrandosi sul Messico meridionale e altre aree in tutta l'America centrale.