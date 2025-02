Beer&Food Attraction 2025: il ritorno di BBTech Expo

BBTech Expo, organizzato da Italian Exhibition Group dal 16 al 18 febbraio alla Fiera di Rimini, torna insieme a Beer&Food Attraction con la migliore offerta espositiva della filiera tecnologica del Beverage e della Birra, dando vita a un’unica grande manifestazione che abbraccia l’intera Beverage Industry. BBTech Expo e Beer&Food Attraction si confermano hub europei di riferimento per i professionisti del settore, grazie alla partecipazione di 600 aziende espositrici provenienti non solo dall’Italia, ma anche da Germania, Regno Unito, Spagna e Belgio. Nel complesso, un’occasione di business e networking che, grazie alla collaborazione con Ice Agenzia e ministero Affari Esteri, attira quest’anno 130 buyer esteri da 47 Paesi, con una forte presenza europea, rappresentata da Spagna, Finlandia, Polonia, Repubblica Ceca, Danimarca, Svezia e, a livello extra-europeo, soprattutto dal Canada.

Nel settore Materie Prime spiccano nomi di riferimento come Mr. Malt, Corimpex, BarthHaas, Uberti e Castel Malting, che offrono ingredienti essenziali – dal luppolo ai malti, dai lieviti all’acqua – per garantire una birra di alta qualità.L’area Tecnologie di Produzione rappresenta il cuore pulsante dell’innovazione, con protagonisti come Easybräu-Velo di Omnia Technologies, Lasi, Spadoni, Letina, Impianti Toscana Inox, Vinext ed Enomet Impianti, che presentano impianti all’avanguardia per tutte le fasi della produzione, dalla fermentazione al controllo qualità.Nel settore Filling & Packaging si distinguono leader come Gai, Cimec, Emma, Eurostar, Wild Goose Filling e Berlin Packaging, con tecnologie avanzate per l’imbottigliamento e il confezionamento. P-ink by Pelliconi, invece, offre soluzioni innovative per la conservazione e la freschezza della birra.Per le Attrezzature per la Spillatura, eccellenze come Celli Group, Vinservice Micromatic, Tebs Draft e Cis propongono sistemi di erogazione all’avanguardia, progettati per esaltare il gusto e le caratteristiche organolettiche della birra.Nell’ambito dei Sistemi di Analisi e Servizi, Anton Paar Italia e Piramide forniscono strumenti di precisione per il controllo qualità, mentre il settore Attrezzature e Bicchieri è rappresentato da Rastal, Cerve, Vetro Due e Vd Glass, con soluzioni che coniugano design e funzionalità per valorizzare l’esperienza di degustazione. Un’esposizione ricca e specializzata che conferma BBTech Expo come il palcoscenico ideale per scoprire le ultime innovazioni e incontrare i protagonisti del settore.

Alla Beer&Tech Arena, punto di riferimento per l’innovazione e il confronto nel settore birrario, si terranno una serie di talk su tematiche strategiche e di grande attualità. Lunedì 16 febbraio, alle 16.15, la rivista Imbottigliamento guiderà il dibattito su "Per una filiera più efficiente", un tema centrale per migliorare la sostenibilità e l’ottimizzazione dei processi produttivi. Il 17 febbraio alle 11.45, il Cerb-Centro di Ricerca per l’eccellenza della Birra affronterà uno dei trend in maggiore espansione con "Birra analcolica: produzione e controllo di qualità", un focus sugli aspetti tecnici e qualitativi di un segmento in forte crescita. Il 18 febbraio alle 12, l’Università degli Studi di Udine proporrà "Nuovi approcci e futuri scenari per i microbirrifici artigianali", analizzando sfide e opportunità per i piccoli produttori in un mercato sempre più competitivo. Subito dopo, alle 13.30, Unionbirrai terrà l’incontro "Fare cultura della birra, sul serio! Tra formazione, scuola e territorio", un approfondimento sul ruolo della formazione nel diffondere la cultura brassicola e creare nuove opportunità per il settore.