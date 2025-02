Velier: la seconda vita di Nine Leaves

Due anni fa arrivava la notizia della chiusura della distilleria giapponese Nine Leaves, che per un decennio ha creato magnifiche espressioni di rum artigianale. Il fondatore Yoshiharu Takeuchi faceva tutto da solo, producendo un vero e proprio “Single Man Rum”. Non ha mai voluto nessun altro accanto a sé e così quando per motivi personali è venuto meno il suo impegno in Nine Leaves, l’epilogo è stato inevitabile.

Negli anni è nata però un’amicizia con Luca Gargano, la cui Velier era importatrice per l’Italia di Nine Leaves, e così ha preso forma l’idea di rilevare attraverso La Maison & Velier l’intero stock dei barili in invecchiamento presso la distilleria.

“Per me la cosa davvero importante è far continuare la storia di Nine Leaves", racconta Gargano. "Lasciar invecchiare il rum in Giappone per il tempo che sarà necessario mostrerà a tutti che Yoshiharu ha creato uno dei migliori rum al mondo. È un pezzo di storia del rum che continuerà attraverso me, un modo per dare il vero valore al lavoro di Yoshiharu”.

Da oggi sono disponibili i primi imbottigliamenti che inaugurano la serie Nine Leaves Unsun Karuta. Cinque pezzi unici su cui si sta concentrando la curiosità di tutti gli amanti del rum vero, artigianale e genuino, proprio come Nine Leaves.

