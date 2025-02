Nasce Lake Garda wines, il consorzio del Lago di Garda

Lake Garda Wines è il nuovo progetto nato dalla volontà dei Consorzi Bardolino, Custoza, Garda, Lugana e Valtènesi di promuovere con un’unica immagine i vini e il territorio che circonda il Lago di Garda. Una sinergia tra diverse Denominazioni, accomunate dall'obiettivo di valorizzare un patrimonio vitivinicolo straordinario e diffondere nel mondo la qualità e l'autenticità dei vini di quest’area. Il Lago di Garda, infatti, con il suo microclima unico, la sua biodiversità, e con secoli di tradizione vitivinicola, offre un terreno ideale per la produzione di vini evocativi e al contempo profondamente radicati nella cultura locale.

Come sottolinea il comunicato ufficiale, la volontà di fare sistema dei Consorzi di Bardolino, Custoza, Garda, Lugana e Valtènesi "rappresenta un esempio virtuoso di cooperazione per la promozione vitivinicola", uno strumento che permette di affrontare con maggiore incisività e competitività le sfide di un mercato globale sempre più esigente. L’approccio unitario e la condivisione di un'identità forte consentiranno di amplificare la visibilità dei vini, e al tempo stesso di valorizzare appieno le qualità e le caratteristiche di ogni singola Denominazione.

La collettiva Lake Garda Wines sarà protagonista alla fiera Vinexpo-Wine Paris 2025 dal 10 al 12 febbraio a Parigi. Durante la manifestazione verrà presentato questo progetto davvero unico in Italia dai presidenti dei Consorzi, accompagnati da una selezione delle etichette più rappresentative delle diverse Denominazioni e da circa trenta aziende, per offrire a stampa e addetti ai lavori l’opportunità di esplorare la varietà e la qualità dei vini che nascono in queste aree straordinarie.

Fabio dei Micheli, presidente del Consorzio Bardolino DOC, sottolinea proprio l'aspetto del "fare sistema" spiegando come il progetto Lake Garda Wines rappresenti un'opportunità per promuovere non solo i vini, ma anche l'identità del territorio, puntando sulla qualità, la tradizione e l'innovazione. “Lavorare insieme agli altri consorzi -spiega il manager- significa dunque rafforzare la visibilità dei nostri vini e costruire un messaggio comune che renda la nostra vocazionalità climatica un esempio e un modello di qualità sempre più unico e riconoscibile che lo consolida come polo enologico di eccellenza in tutto il mondo”.

Quest'idea di collaborazione, che conserva le specificità di ogni Denominazione, trova eco anche nelle parole di Roberta Bricolo, presidente del Consorzio Tutela Vino Custoza DOC. "Cinque consorzi -dice- si uniscono per affrontare le sfide del mercato globale con determinazione e coesione. Questa alleanza non solo ottimizza le risorse, ma valorizza l'autenticità del nostro territorio, unendo in modo strategico le forze per una maggiore riconoscibilità internazionale". Un concetto che trova conferma anche da parte di Paolo Fiorini, presidente del Consorzio Garda DOC, che evidenzia come il progetto Lake Garda Wines sia una vera e propria opportunità per rafforzare la presenza del territorio sui mercati esteri, in particolare quello francese. "Non stiamo solo promuovendo i nostri vini -spiega Fiorini-, ma anche il patrimonio culturale e paesaggistico che rende il Lago di Garda un luogo unico, capace di suscitare emozioni senza pari".



Dal canto suo, Fabio Zenato, presidente del Consorzio Lugana DOC, sottolinea l'importanza di unire le forze per raccontare la storia del Lago di Garda e delle sue tradizioni vinicole. "Con questo progetto -afferma Zenato- puntiamo a consolidare l’identità enologica di ciascuna Denominazione, ma anche a trasmettere una visione collettiva che abbraccia sostenibilità, innovazione e un impegno comune per il futuro del vino".



L'idea di una cooperazione che guarda al futuro si fa ancora più chiara nelle parole di Paolo Pasini, presidente del Consorzio Valtènesi. "Da qualsiasi punto di vista lo si osservi -sottolinea questi- il Lago di Garda costituisce il tratto fondamentale del dna di tutti i vini che scaturiscono dal suo microclima originale. Unirsi tra i Consorzi e le Denominazioni che colorano la sua variabilità espressiva è il miglior modo per far conoscere al mondo la bellezza che ci sostiene. Grazie a Lake Garda Wines raccontiamo la storia di un territorio che da secoli è capace di produrre vini indissolubilmente legati alla sua natura, alla cultura e alle tradizioni”.