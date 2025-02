Torna "Abilmente", 8 tappe per festeggiare 20 anni

Una nuova stagione di creatività è alle porte: Abilmente, la festa del Do It Yourself organizzata da Ieg, Italian Exhibition Group, si prepara a tornare in fiera per un anno di spunti, idee e ispirazioni. Dopo aver registrato oltre 200 mila visitatori nel corso del 2024 (leggi notizia EFA News), il Salone leader in Italia per la creatività fai da te annuncia un nuovo calendario ricco di novità e si prepara a festeggiare il traguardo dei 20 anni.

Anche per il 2025 sono confermati otto appuntamenti annuali, quattro in primavera e quattro in autunno, che toccheranno nuovamente quattro città, su e giù per la Penisola: Vicenza, Roma, Milano e Torino. Dopo il successo della prima edizione, infatti, IEG conferma l´edizione primaverile di Roma, a dimostrazione del crescente coinvolgimento della community del fatto-a-mano nel territorio della capitale e del Centro-Sud.

La creatività riparte da Vicenza

Il tour della creatività del Salone di IEG parte quest'anno con Abilmente Vicenza, che aprirà le porte del quartiere fieristico berico dal 20 al 23 febbraio, per poi spostarsi in Centro Italia, tornando in Fiera di Roma dal 27 febbraio al 2 marzo con Abilmente Roma. Un mese dopo, dal 27 al 30 marzo, la manifestazione sarà al Superstudio Maxi a Milano, in zona Famagosta, per poi concludere il suo viaggio a tappe per la prima parte dell´anno a Torino, dal 3 al 6 aprile a Lingotto Fiere.

20 anni di Abilmente

Il 2025 è un anno speciale per Abilmente, che celebrerà i suoi primi 20 anni. L´anniversario verrà festeggiato durante l´edizione autunnale di Vicenza, la città che ha dato vita a questa manifestazione nel 2005. Eventi speciali, mostre e iniziative verranno organizzati per coinvolgere tutti gli appassionati in questa tappa importante.

Abilmente Academy

Abilmente continua a puntare sulla formazione e offrire ai visitatori un´esperienza sempre più ricca e completa. Anche nel 2025, Abilmente Academy sarà presente in tutte le diverse edizioni della manifestazione con una vasta gamma di corsi tenuti da esperti del settore, pensati per un numero limitato di partecipanti, per approfondire tecniche e creatività in un ambiente stimolante e coinvolgente.

Abilmente non è solo una fiera, ma un luogo di incontro, condivisione e ispirazione. Un´opportunità unica per il grande pubblico, nazionale e non, per scoprire le ultime novità dei diversi mondi della creatività, acquistare materiali e strumenti, partecipare a workshop e dimostrazioni, e incontrare persone che condividono la stessa passione per il Do It Yourself. Abilmente torna con un´offerta espositiva completa e un programma di attività esperienziali che raggiungono un pubblico ampio e variegato per età, interessi e provenienza. Grazie ai suoi appuntamenti in differenti territori, la manifestazione consente al pubblico creativo di tutta Italia di scoprire tecniche e segreti della manualità creativa, promuovere il riutilizzo e la sostenibilità e realizzare piccoli capolavori con le proprie mani.