Hospitality. Di Ognuno: un'esperienza immersiva per un'ospitalità più accessibile

Dopo il successo della scorsa edizione, il progetto pluriennale Di Ognuno torna a Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza con un nuovo spazio esperienziale dedicato all’accessibilità nel settore dell’industria alberghiera ed extra alberghiera. Il tema di quest’anno è la progettazione di una sala colazioni inclusiva e confortevole, che valorizza le diverse esigenze di accessibilità alimentari, fisiche e cognitive, ricorrendo a soluzioni progettuali mirate.

Il concept è frutto della volontà di Hospitality, la fiera internazionale leader in Italia per l’hotellerie e la ristorazione organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, di sviluppare un’area che raccontasse l’ospitalità accessibile. L’idea è stata studiata e realizzata dal team di architetti di Lombardini22, specializzati in progettazione fieristica e accessibilità, e grazie alla consulenza di Village for all – V4A. L’obiettivo è quello di proporre un’esperienza immersiva che metta in evidenza le criticità di una progettazione poco inclusiva e, al tempo stesso, dimostrare come intervenire per migliorare l’accessibilità e il benessere di tutti gli utenti.

“Il progetto Di Ognuno nasce per offrire esperienze concrete e immersive a ristoratori, albergatori, baristi e operatori dei pubblici esercizi. L’obiettivo è far comprendere cosa significhi realmente l’inclusività, non solo osservandola, ma anche vivendola: come ci si sente a muoversi con una carrozzina, o a gestire le difficoltà di chi è, ad esempio, ipovedente. Quest’anno ci siamo focalizzati sulla sala colazioni, un’area chiave per ogni struttura ricettiva. Proponiamo idee e soluzioni a tutti gli operatori per rispondere a un’esigenza di mercato in forte crescita e che rappresenta un’importante opportunità di business”, commenta Alessandra Albarelli, direttore generale di Riva del Garda Fierecongressi.

“Il progetto Di Ognuno è un vero e proprio laboratorio di idee e soluzioni per il settore HoReCa”, dichiara l’architetto Cristian Catania, Reinventing Fair project director e Design for all consultant di Lombardini22. “La sua missione è sensibilizzare operatori e professionisti su come una progettazione accessibile possa migliorare la qualità dell’accoglienza, generando al contempo valore sociale ed economico".

“In vacanza non si va perché vengono rispettate delle norme", sottolinea Roberto Vitali, Ceo e co-founder di Village for all - V4A, "ma perché ci si sente accolti e ascoltati. L'ospitalità accessibile non è un obbligo normativo, ma una leva strategica per il futuro del settore: significa offrire un’accoglienza attenta alle esigenze di tutti, migliorando l’esperienza del cliente e generando nuove opportunità di mercato. L’Ospitalità Accessibile è quella che sa trasformare l’accessibilità in valore economico e sociale, innovazione e crescita sostenibile per le imprese.”

In ciascuna delle due aree il visitatore potrà toccare con mano le due esperienze, grazie alla collaborazione con Astrid - l’Associazione Trentina per l'Inclusione e la Disabilità OdV, che accompagna i visitatori nell’esperienza immersiva illustrando le specifiche del progetto.