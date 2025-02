Cina-Kirghizistan: prove tecniche per una cooperazione agro-commerciale

Tra i nuovi partner agro-commerciali della Cina, c'è anche il Kirghizistan. Il vicepremier del Paese dell'Asia centrale Bakyt Torobaev ha tenuto una serie di incontri con rappresentanti di aziende e organizzazioni cinesi per ampliare la cooperazione. L'attenzione principale è rivolta all'implementazione di progetti in campo agricolo, commerciale e infrastrutturale.

Secondo quanto riferito dal ministero kirghiso dell'Acqua e dell'Agricoltura, i progetti chiave della partnership partono dalla costruzione di un magazzino di supervisione con Heze Water Group Co., Ltd. a Ulugchat-Kyzyl-Suu della regione autonoma del Kirghizistan in Cina. Per l'apertura del checkpoint di Bede, è già pianificato un lavoro congiunto con Investment Construction Group della città di Aksu. E' in programma la costruzione di 34 centri di supporto agli agricoltori in tutto il Paese utilizzando investimenti di Heze Water Group Co., Ltd. per un importo di circa 17 milioni di dollari. Tale progetto è finalizzato allo sviluppo dell'agricoltura e alla creazione di nuovi posti di lavoro.

E' poi prevista la costruzione di un magazzino di controllo al posto di blocco di Irkeshtam, approvato dall'amministrazione generale delle dogane della Repubblica Popolare Cinese, per la ricezione di grano importato. Altro piano ha ad oggetto la modernizzazione del canale Nurgaziyev e del sistema di irrigazione Shakhimardan, finanziato dalla Banca Mondiale, che fornirà irrigazione per 15mila ettari di terreno.

Attraverso la costruzione dell'autostrada Barskoon-Uch-Turfan-Aksu, i due Paesi intendono dare impluso a una nuova rotta commerciale e accorciando la strada tra Aksu e Bishkek di 437 chilometri. Sarà costruito anche un impianto di produzione di urea finalizzato a garantire la sicurezza alimentare e ad aumentare il potenziale di esportazione del paese. L'impianto di lavorazione del mais di Aksu sarà modernizzato per migliorare la qualità dei prodotti e aumentare la loro competitività sul mercato internazionale.

Altre trattative si sono tenute con Jilin Teyan Biotechnology Co., Ltd. sulla fornitura di vaccini veterinari al Kirghizistan e sulla possibilità di costruire un impianto per la produzione di vaccini animali. Si è anche discusso sull'introduzione di tecnologie "smart rancho" insieme alla Chinese Academy of Agricultural Sciences e China Telecom, nell'obiettivo di migliorare l'efficienza dell'agricoltura in Kirghizistan attraverso la digitalizzazione e soluzioni innovative.