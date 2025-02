Hospitality 2025 chiude con 20mila visitatori professionali

Chiude con un bilancio positivo l’edizione 2025 di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, la fiera internazionale leader in Italia nel settore dell’ospitalità e della ristorazione, organizzata da Riva del Garda Fierecongressi. Quattro giorni tra esposizione, networking, eventi ed esperienza per il mondo HoReCa.



“Quest’anno abbiamo registrato 20.000 visitatori professionali, un numero che sottolinea l’impegno della fiera nell’assicurare un’offerta completa e di qualità per gli operatori del mondo dell’ospitalità", sottolinea Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi. "Interessante è il 26% di nuove aziende su un totale di oltre 750 espositori, ed estremamente positiva la soddisfazione delle imprese che quest’anno hanno scelto nuovamente Riva del Garda per sviluppare il proprio business, segnale che Hospitality rappresenta un’importante opportunità per intercettare i partner ideali e tutte le ultime tendenze del mercato. Tutto ciò conferma che stiamo procedendo nella direzione giusta e che è necessario continuare a investire e lavorare anche in vista di un traguardo importante, l’edizione numero 50”.

A unire espositori e visitatori di tutte le aree dell’accoglienza, gli oltre 100 eventi con 160 speaker di rilievo e un unico filo comune, che passa attraverso innovazione, tecnologia e sostenibilità, concetti chiave per il futuro dell'HoReCa.

“Si tratta di una contaminazione virtuosa tra i diversi comparti, che ha generato nuove opportunità di crescita e collaborazione", dichiara Alessandra Albarelli, direttore generale di Riva del Garda Fierecongressi. "Hospitality è molto più di una fiera: è uno spazio di confronto tra operatori ed esperti, un luogo in cui le idee si incontrano e si intrecciano, come vasi comunicanti di esperienze innovative”.

L’edizione 2025 ha visto una forte presenza internazionale grazie all’importante attività di scouting svolta da Hospitality e alla collaborazione con l’Agenzia Ice (Ita - Italian Trade Agency). Hanno visitato la fiera oltre 70 buyer provenienti da 20 Paesi strategici per il mercato dell’hôtellerie e della ristorazione: Albania, Finlandia, Germania, Lituania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, America Latina, Egitto, Kenya, Sud Arabia e UK. Particolarmente attrattivo il settore del contract, di centrale interesse per il 50% degli acquirenti internazionali, mentre circa il 30% si è concentrato sul Food&Beverage, segmenti in cui il valore del made in Italy è particolarmente percepito.

Il 2026 sarà un anno speciale per Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, che celebrerà la sua 50a edizione, un traguardo importante per un evento che continua a dettare i trend di un settore sempre in trasformazione.

Nel viaggio verso il 2026, la Fiera non si ferma a Riva del Garda. La prossima settimana sarà protagonista, insieme a Wmf – We Make Future, a Casa Sanremo, l’area hospitality ufficiale del Festival della canzone italiana, luogo in cui nascono idee e sinergie importanti. Una nuova occasione per promuovere i valori della manifestazione – persone, accessibilità e innovazione – e creare nuove connessioni con il mondo della musica, del cinema e del turismo.

“La presenza a Casa Sanremo segue quella molto fortunata dello scorso anno al Fuorisalone dove eravamo presenti con il progetto Di Ognuno. Queste opportunità ci permettono di portare oltre i confini della fiera il nostro impegno per un’ospitalità più accessibile e inclusiva, dialogando con settori diversi e raccontando lo spirito di Hospitality anche in ambiti nuovi e trasversali”, conclude Giovanna Voltolini, Exhibition Manager di Hospitality.

Appuntamento a Riva del Garda per la 50ª edizione, in programma dal 2 al 5 febbraio 2026. Un anniversario speciale per celebrare insieme mezzo secolo di innovazione, passione e crescita nel mondo dell’ospitalità.