"Cesena in Bolla": in esposizione 1.600 etichette e 230 aziende

Torna lunedì 10 e martedì 11 febbraio ‘Cesena in Bolla # Non solo bollicine’, la manifestazione, giunta alla decima edizione, legata alle ‘bollicine’ nazionali e internazionali. Sotto i riflettori a Cesena Fiera i migliori Spumanti Metodo Classico che si concentrano nei 4 territori italiani maggiormente vocati: Trento Doc, Franciacorta, Oltrepò Pavese, Altalanga, con un focus principale, dedicato quest’anno, proprio alle ‘bollicine di montagna’ del Trentino. Insieme alle bollicine nazionali una folta schiera di etichette d’Oltralpe con Champagne e Cremant dalla Francia e Cava dalla Spagna. Senza dimenticare i migliori Prosecco accompagnati da una selezione di altre bollicine Metodo Martinotti da tutta Italia a cui si aggiunge un’ampia rappresentanza di vini fermi, bianchi, rossi e rosati a completamento della produzione spumantistica delle cantine presenti a Cesena. In abbinamento al vino, come da tradizione a Cesena In Bolla, assaggi food di ottima qualità.

Per festeggiare i 10 anni della manifestazione, Cesena in Bolla offre quest’anno numeri da record: 230 aziende rappresentate in Fiera, per circa 1600 etichette da degustare fra spumanti e altre referenze messe in campo dai produttori provenienti da tutta Italia, Emilia Romagna compresa, Francia e Spagna. Sotto i riflettori per una imperdibile vetrina, le ‘bollicine di montagna’ del Trento Doc con una rappresentanza di tutte e 67 le cantine aderenti al Consorzio. Organizzata da Taste Production, azienda romagnola che offre servizi nel mondo del vino e del food al settore dell’Horeca, Cesena in Bolla quest’anno arriva in un momento particolare per il mondo della ristorazione e del beverage, che affronta il nuovo forte inasprimento delle sanzioni del Codice della Strade legate al consumo di alcol.

“Cesena in Bolla quest’anno", dice Ivan Tesei, titolare di Taste Production, "vuole essere un’occasione per un confronto serio e uno scambio di opinioni fra gli addetti ai lavori proprio su questo tema. Sulla questione infatti è stato fatto troppo rumore. Da Cesena in Bolla", continua Tesei, "vorrei che arrivasse un messaggio distensivo… Le nuove regole inaspriscono è vero, le sanzioni ma non cambiano i parametri. Tutti noi dobbiamo usare il buon senso, le regole del bere consapevole. Due calici di vino a tavola non sono da demonizzare. Bisogna solo evitare di esagerare. Bere meno per bere meglio, in maniera consapevole, per accompagnare i cibi, per degustare, non per sballarsi… E in questo senso", conclude Tesei, "è importante la lezione di consapevolezza che arriva dall’Associazione Italiana Sommelier che quest’anno ha concesso il patrocinio alla manifestazione”.

Organizzata per il quarto anno consecutivo nei padiglioni della Fiera a Pievesestina, dopo gli anni ‘modaioli’ passati al Teatro Verdi, Cesena in Bolla riconferma la sua vocazione al B2B con gli operatori di settore che entrano gratuitamente in Fiera previa iscrizione obbligatoria al sito. Innumerevoli i vantaggi logistici del trasferimento fra cui i grandi spazi per gli allestimenti, la vicinanza ai caselli dell’ A14 e all’ E45, la disponibilità di centinaia di parcheggi gratuiti in loco. Plus non da poco per le migliaia di professionisti (lo scorso anno oltre 5.000 nei due giorni) del mondo della ristorazione, del beverage e dell’ospitalità provenienti da tutto il Nord Italia e dalla Riviera romagnola che a febbraio attendono la manifestazione cesenate per rinnovare e potenziare la propria carta vini. Ma Cesena in Bolla è aperta anche a winelovers e sommelier con ingressi contingentati e a pagamento (200 biglietti a disposizione a 30 euro per il pubblico, 15 per i sommelier in regola con la tessera associativa Ais, nei due giorni di fiera, acquistabili soltanto on-line).