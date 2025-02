Marchi storici: Manifesto per il 2030 presentato al Mimit

Presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato presentato il Manifesto per il 2030 redatto dal Gruppo Giovani dell’Associazione Marchi Storici d’Italia. L’incontro, che ha visto la partecipazione del ministro Adolfo Urso, ha rappresentato un passo importante per rafforzare il dialogo tra le nuove generazioni e le istituzioni, promuovendo la crescita e la competitività delle imprese storiche italiane.

"I Marchi Storici sono una risorsa straordinaria per l’Italia. Rappresentano non solo l'eccellenza industriale, ma anche un patrimonio culturale che racconta la nostra identità nazionale", ha dichiarato il ministro Urso. Ha anche sottolineato l’importanza di unire tradizione e innovazione, come descritto nel Libro Verde Made in Italy 2030. "Oggi, più che mai, è necessario un approccio sistemico per garantire il futuro delle imprese storiche italiane. Il nostro Manifesto è la visione di un Made in Italy forte e competitivo, pronto ad affrontare le sfide future", ha dichiarato Armando de Nigris, presidente del Gruppo Giovani dell’Associazione Marchi Storici d’Italia.

De Nigris ha evidenziato il ruolo cruciale che la nuova generazione di imprenditori avrà nel rilancio delle imprese storiche italiane. "I giovani imprenditori sono i custodi di una tradizione che affonda le sue radici nella cultura e nell’identità italiane. Con il loro coraggio e la loro capacità di innovare, sono pronti a promuovere il Made in Italy nel mondo." Il Manifesto propone dieci punti chiave, tra cui politiche fiscali favorevoli al passaggio generazionale, la lotta contro la contraffazione e la valorizzazione dei territori d’origine delle aziende storiche.

"L’Italia ha bisogno di una visione unitaria che spinga le imprese storiche a innovare, senza mai dimenticare le proprie radici. Solo così continueremo a conquistare i mercati internazionali con la qualità e l’autenticità del Made in Italy", ha concluso il presidente.

L'incontro ha segnato un passo importante verso un futuro più competitivo e innovativo per le imprese storiche italiane. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sotto la guida del ministro Urso, ha ribadito il suo impegno a supportare queste aziende, promuovendo una crescita che metta al centro tradizione e innovazione. I Coordinatori Nazionali, Morgante e Inghirami, hanno sottolineato l’importanza di un punto di riferimento e di confronto generazionale per il rinnovamento delle imprese storiche.