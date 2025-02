Nescafé: uno spot per affrontare lietamente la mattina

Dal 10 febbraio, dopo 3 anni, Nescafé torna in comunicazione per otto settimane, portando on air una campagna video dedicata al momento della colazione, con un media mix coordinato tra connected tv, video on line, social network e un coinvolgimento di 3 influencer d’eccezione, Gaia Visco Gilardi, Jenny De Nucci e Ketosaurr.

Lo spot suggerisce come affrontare ogni mattina, fin dal risveglio, con l’ispirazione e la motivazione giuste per far partire al meglio la propria giornata, anche quella più in salita.

In chiusura, viene annunciato il nuovo concorso “Vinci il tuo sogno da 30.000 €” di Nescafé e Nescafé Dolce Gusto valido fino al 30 giugno, che mette in palio gift card e permette di partecipare all’estrazione finale di un super premio per realizzare il proprio sogno.

Lo spot, firmato dall’agenzia Publicis Conseil e pianificato da Wpp OpenMind, è in programmazione per quattro settimane su connected tv, Video on line sulle principali piattaforme streaming di contenuti tra cui Rai Play, Mediaset Infinity, Amazon Prime e YouTube e fino al 23 marzo con un’attivazione massiccia sui profili Facebook e Instagram.

Guarda il video della campagna Nescafé: